Boeing 737 Max 9 Uçağının Kabin Kapısı Havada Düştü

Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 Max 9 uçağın havalandığı esnada kabin kapısının havada düşmesi sonucu acil olarak yere iniş yaptı. Havacılık sektörünü sarsan bu olayın ardından küresel havayolu şirketleri, Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçakları için yere indirme kararı aldılar. Türk Hava Yolları bünyesinde de aynı modeldeki 5 uçağının seferleri iptal edildi. Yapılan tahminlere göre bu kararla THY'nin ekonomik kaybı tahmini olarak 10,2 milyon lira olarak hesaplandı. Kaza ile birlikte dünya genelinde havayolu şirketlerinde bulunan Boeing'in aynı modelinden 200'den fazla uçak yere indikten sonra tekrar havalanmadı. Dünya genelinde 2 binden fazla sefer iptal edildi.

Havacılık sektörünü derinden etkileyen 'kapı patlaması'nın etkileri devam ediyor. İlk yapılan tespitlerde kapısı çıkan uçakta, bu kapının gevşek sıkıldığı için bu durumun yaşandığı belirtildi. Alaska Havayolları, cuma günü geç saatlerde Kaliforniya'ya gitmek üzere havalanan Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın bir penceresinin ve gövde parçasının havada patladığını duyurdu.

Amerika Federal Havacılık İdaresi' FAA'dan yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının vaziyetinin "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ne uygun olduğu ve alçak irtifada durum belli olana kadar uçabileceği şekilde görüldü.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Alaska Havayolları'nın patlayan kapısı nedeniyle birçok havacılık şirketi, Boeing 737 MAX 9 uçaklarıyla ilgili 'uçuş iptali' kararı aldı. Kaza ile birlikte dünya genelinde havayolu şirketlerinde bulunan Boeing'in aynı modelinden 200'den fazla uçak yere indikten sonra tekrar havalanmadı. Dünya genelinde 2 bin sefer iptal edildiği belirtiliyor. THY de aynı modeldeki 5 uçağının uçuşları için iptal kararı almıştı.

Uçuş iptalinde THY'nin İran'da iki uçağı kaldı. İran'da yüksek park kirası ödememek için uçaklardan birisi alçak irtifa uçuşuyla Bakü'ye çekildi.

Tahmini ekonomik boyut 10,2 milyon TL

Boeing 737 MAX 9 uçakları 169 yolcu kapasiteli. Uçuş iptali verilen 5 uçağın toplam kapasitesi 850 olarak kabul edilirse, genellikle yurt dışı uçuşlarında kullanılan yolcu uçağının bir bilet fiyatını 400 dolardan ele alındığı varsayılırsa, toplamda uçuş iptalleri ve uçakların kullanılamamasıyla oluşan ciro kaybı tahmini 340 bin dolar, TL karşılığı bugünkü kurla 10,2 milyon lira olarak hesaplanıyor. 24 saatte 4 sefer yapıldığı varsayılırsa bu rakam 4 katına çıkıyor.

Öte yandan yapılan incelemelerde söz konusu uçağın kapaklarının yeterince iyi şekilde monte edilmediği anlaşıldı. Yapılacak incelemeler sonrasında uçaklarla ilgili nihai karar verilecek. - İSTANBUL