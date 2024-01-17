 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının denetimini tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının denetimini tamamladı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX 9 uçağının gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması olayıyla ilgili ilk 40 uçağın denetiminin tamamlandığını duyurdu. FAA, Spirit AeroSystems'in de dahil olduğu Boeing'in üretim uygulamalarının ve üretim hatlarının araştırıldığını belirtti. Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından uçakların FAA'nın güvenlik gerekliliklerini karşılaması gerektiği vurgulandı.

ABD FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının denetimini tamamladı
17.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:29
Abone Ol

NEW ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX 9 uçağının gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması olayıyla ilgili ilk 40 uçağın denetiminin tamamladığını duyurdu.

FAA'dan yapılan açıklamada, 171 adet Boeing 737 MAX 9 uçağının yere indirilmesi kararının alınması sonrasında, alt yüklenici Spirit AeroSystems'in de dahil olduğu Boeing'in üretim uygulamalarının ve üretim hatlarının araştırıldığı aktarıldı.

Geçen hafta, FAA'nın Boeing 737 MAX 9 uçaklarının denetim ve bakım süreci gerekliliklerinin duyurulduğu anımsatılan açıklamada, bu sürecin bir parçası olan ilk 40 uçağın denetiminin tamamlandığı, idarenin bunlardan elde edilen bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu uçakların, FAA'nın güvenlik gerekliliklerini karşılayan inceleme ve bakım sürecinin nihai onayına kadar yerde kalmaya devam edeceği belirtilerek, onay sonrasında yerde duran her 737 MAX 9 uçağının uçmadan önce bu süreçlerden geçmesinin gerekli olacağı vurgulandı.

Boeing 737 MAX 9'un yeniden hizmete başlayacağı zamanı yolcuların güvenliğinin belirleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Uçağın gövdesinden parça kopması

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.

Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing 737, Alaska, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının denetimini tamamladı - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:05:58. #1.11#
SON DAKİKA: ABD FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının denetimini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement