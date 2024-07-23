Boeing ve Antonov, İHA projeleri için işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Boeing ve Antonov, İHA projeleri için işbirliği anlaşması imzaladı

ABD'li Boeing ile Ukraynalı Antonov şirketleri, insansız hava araçlarının (İHA) onarımını da içeren askeri projelere yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. Boeing, Ukrayna ekonomisine destek sağlamak amacıyla Antonov ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Anlaşma, havacılık ve savunma sanayinde gelecekteki projelerin yanı sıra en yeni ve etkili çözümleri uygulamak için yeni bir imkan seviyesi yaratıyor. Ayrıca, anlaşma Ukrayna ordusunun kullandığı taktik İHA'lara yönelik eğitim, lojistik ve onarım hizmetlerini kapsamaktadır.

23.07.2024 12:17
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ABD'li Boeing ile Ukraynalı Antonov şirketleri arasında insansız hava araçlarının (İHA) onarımını da içeren askeri projelere yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

Boeing açıklamasında, Ukrayna ekonomisindeki büyümeyi desteklemek için Antonov ile çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Antonov ile İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında bir anlaşma imzalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu anlaşma, Boeing ile havacılık ve savunma sanayinde gelecekteki yeni proje ihtimallerine ilave olarak, en yeni ve etkili çözümleri uygulamak için yepyeni bir imkan seviyesi yaratıyor."

Ukrayna ordusunca kullanılan taktik İHA'lara yönelik eğitim, lojistik, onarım hizmetlerini kapsadığı aktarılan anlaşmanın, Antonov'un Boeing'e olası mühendislik desteğini de içerdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antonov Üst Yöneticisi (CEO) Ievhen Gavrylov, "Güçlü, yenilikçi ve verimli bir savunma sanayisi, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ve ulusal güvenliğin anahtarıdır. Boeing ile işbirliği yapmaktan ötürü son derece heyecanlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Boeing, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boeing ve Antonov, İHA projeleri için işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

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