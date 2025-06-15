Boğaz Geçiş Ücretleri Yüzde 15 Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Boğaz Geçiş Ücretleri Yüzde 15 Artıyor

15.06.2025 12:57
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, altın frank değerinin 1 Temmuz'dan itibaren 5,83 dolara yükseleceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan "altın frank" değerinin, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara yükseltileceğini bildirdi.

Uraloğlu, açıklamasında, söz konusu değerin güncellemesinin, 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirtti.

2022 öncesinde, 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan "altın frank" değerini, Denizcilik Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla her yıl düzenli olarak artırdıklarına işaret eden Uraloğlu, "Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan 'altın frank' değerini, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 15 artırarak 5,83 dolara çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu yılki artışla 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye (kazaya uğrayan geminin yolcu ve personelinin kurtarılması), fener ve sağlık bedellerinin dolar cinsinden 7,2 kat yükseltilmiş olacağını vurguladı.

"Gemi trafik izleme sistemlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz"

Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen "altın frank" değeri ile maliyetlerin daha adil şekilde yansıtılacağına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu artış Türk Boğazları'nda verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli. Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle, dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarımızda, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz."

"2024'te 227,4 milyon dolar tahsil edildi"

Uraloğlu, geçen yıl boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, söz konusu ücretlere tabi 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu aktardı. Bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu rakam, Türk Boğazları'nın yönetilebilmesi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini de ortaya koyuyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini, uluslararası kurallara uygun olarak korumaya azimle devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Denizcilik, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boğaz Geçiş Ücretleri Yüzde 15 Artıyor - Son Dakika

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