BoJ'un politika faizini sabit tutması bekleniyor, çekirdek enflasyon yüzde 2'yi aştı

BURHAN SANSARLIOĞLU/ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu hafta yapılacak toplantıda politika faizini sabit tutması ve ileriki aylarda para politikasında kademeli sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor.

BoJ'un, cuma günü sona erecek iki günlük toplantısında politika faizini yüzde 1,25 seviyesinde sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Ülkede fiyat artışları hızlanma eğilimi gösterirken, enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise eylülde 9 ay sonra ilk kez yüzde 2'nin üzerine çıktı. Bankanın ekim ayı toplantısında olmasa bile gelecek aylarda faiz artırımlarına gideceği öngörülüyor.

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, faiz tarafında bir sürpriz beklemediğini belirterek, "Piyasaya paralel biçimde politika faizinin yüzde 1,25'te sabit kalacağını düşünüyorum. Japonlar, geçen ay faizi 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı ve şimdi bu adımın etkilerini izleme aşamasındalar." diye konuştu.

Diğer taraftan toplantıdaki en önemli konunun çekirdek enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması olabileceğini ifade eden Kaymaz, bu veriyle beraber BoJ'un enflasyonu hedefe taşıma evresinden bu seviyede istikrarlı tutma evresine geçtiğini söyledi.

Kaymaz, Bankanın bundan sonraki temel amacının enflasyonun daha fazla hızlanmasını önlemek ve bu doğrultuda ek faiz artışları için doğru zamanlamayı bulmak olabileceğini dile getirerek, "Toplantıda finansal koşulların hala gevşek olduğu değerlendirmesinin korunmasını bekliyorum. Bu da ileride faiz artırımına alan bulunabileceği anlamına gelir." dedi.

"Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle 2027 yılı enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edilebilir"

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle 2027 mali yılı enflasyon tahmininin hafifçe yukarı revize edilmesinin sürpriz olmayacağını belirten Kaymaz, basın toplantısında BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın mesajlarının piyasa tarafından yakından izleneceğini ifade etti.

Kaymaz, Kazuo Ueda'nın genel olarak sözlü yönlendirmeden kaçındığını, temkinli bir ton kullandığını ve bu tonun devamının gelebileceğini söyledi.

BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Hajime Takata ve Naoki Tamura'nın faiz artırımı yönünde oy kullanabileceğini belirten Kaymaz, toplantıda "şahin" söylemlerde bulunanların sayısının da piyasanın dikkat kesildiği konulardan biri olabileceğini dile getirdi.

Kaymaz, şunları ifade etti:

"Eylül enflasyon verisi BoJ'un elini güçlendiren bir veri. Taze gıda hariç çekirdek enflasyon ağustostaki yüzde 1,7'den yüzde 2,1'e çıktı ve Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Burada, enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyonun yüzde 1,9'dan yüzde 2,4'e yükseldiğine dikkati çekmek isterim. Veri, enflasyonun arka planda göründüğünden de yüksek olduğunu, fiyat baskısının daha geniş tabana yayıldığını gösteriyor. Bununla birlikte tablonun öbür yüzünü de görmek gerekiyor. Eylüldeki yükselişte zayıf yen ve yüksek enerji fiyatları belirleyici rol oynadı. Ayrıca ekimde hane halkı ve şirketlerin enflasyon beklentilerinde bir gerileme görüldü. Bu çerçevede swap piyasasında 18 Aralık toplantısında BoJ'un politika faizini yüzde 75 ihtimalle yüzde 1,50'ye çıkarabileceği öngörülüyor. Piyasa ayrıca önümüzdeki 12 ayda 75 baz puana yakın sıkılaşma öngörüyor."

"'Şahin' açıklamalar gelirse yen toparlanabilir"

Yende şu anda zayıf görünümün devam ettiğini belirten Kaymaz, Ueda'nın aralık ayına dair vereceği mesajların yenin yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Kaymaz, BoJ'un "şahin" açıklamalar yapması durumunda yende toparlanma olabileceğini dile getirdi.

Diğer taraftan yenin faiz makasından daha çok etkilendiğini belirten Kaymaz, şöyle dedi:

"Japonya'da faizler diğer gelişmiş ekonomilere göre hala düşük ve kamu borç yüküne dair endişeler sürüyor. Orta Doğu kaynaklı enerji enflasyonuyla diğer merkez bankalarının 'şahin' tutumunu sürdürdüğü sürece BoJ'un kademeli yaklaşımı faiz farkını kapatmaya yetmeyecektir. Hükümet tarafını da hesaba katmak gerekiyor. Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, piyasaları yüksek bir aciliyetle izlediklerini ve gerekirse kararlı adım atmaya hazır olduklarını söyledi. Ben 160 seviyesini olası bir müdahale için kritik eşik olarak görüyorum. Nitekim Ueda 'güvercin' ya da muğlak bir tonda kalırsa yen 160'a doğru baskı görebilir. 'Şahin' bir mesaj gelirse kısa vadeli bir toparlanma beklerim, fakat faiz farkı kapanmadığı sürece bu toparlanmanın kalıcılığı sınırlı olur."

"Ekonomide sürdürülebilir büyümeye yönelik açıklamalar faiz artırımlarını destekleyebilir"

Avustralya merkezli finansal hizmetler şirketi Pepperstone'un piyasa stratejisti Ahmad Assiri de "Japonya ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüyerek yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,4'lük bir büyüme kaydetti, eylül ayında ise hem manşet hem de çekirdek enflasyon yüzde 2,1 seviyesine ulaştı. Bu veriler, para politikasında kademeli sıkılaşmayı desteklerken, büyümenin ılımlı seyretmesi sıkılaşma konusunda aceleci davranılmaması gerektiğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yenin yönü üzerinde faiz kararından ziyade BoJ Başkanının vereceği mesajların belirleyici olabileceğini belirten Assiri, ekonomide sürdürülebilir büyümeye yönelik güvenin güçlendiğine işaret eden açıklamaların aralık ayında faiz artırımı yapılacağına ilişkin mevcut piyasa beklentilerini destekleyebileceğini, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ise Japon yeninin bir miktar değer kazanabileceğini ifade etti.