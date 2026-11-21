Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in EU" (AB Malı) düzenlemesine ilişkin görüşmelerde Türkiye'nin haklılığını gören seslerin arttığını belirterek, "Avrupalılara bu toplantılar ve faaliyetler vesilesiyle hep şunu hatırlatıyoruz; siyasi bir karar almaya çalışıyorsunuz ancak bu karar bu şekilde çıkarsa ekonomik rasyonalitesi yok, kendi menfaatlerinize aykırı bir karar." dedi.

Bakan Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi"nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Devlet, hükümet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medyanın "Made in EU" konusunda büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Bolat, son bir yılda yüzden fazla faaliyet gerçekleştirdiklerini ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ortada büyük bir ekonomik gerçeklik ve hukuki haklar bulunduğuna dikkati çeken Bolat, "Dünya öyle bir noktaya geldi ki ne kural kaldı ne düzen. Erken kalkanın, masaya vuranın kural belirlediği bir dönemeçteyiz. Burada yumruk yiyen taraf olmak istemiyoruz. Türkiye ile AB arasında sanayide başarılı bir entegrasyon var. Türkiye'de 70 bine yakın Avrupalı firma faaliyet gösteriyor. Sadece otomotiv sektöründe 1.650 Avrupalı firma yatırım yapmış durumda, buna zarar verilmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa henüz hızlıca bir karar alma arifesinde değil"

Avrupa'nın homojen bir yapıya sahip olmadığını, çok katmanlı bir karar mekanizması bulunduğunu aktaran Bolat, Avrupa Konseyi, Bakanlar Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu nezdinde Türkiye için hayırlı bir karar çıkması adına son ana kadar mücadele ettiklerini bildirdi.

Sürecin suhuletle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Alman-Fransız bildirisi 1,5 ay önce açıklandığında olumsuz manşetler ve demeçler oldu ancak biz hükümet olarak özel sektörümüzle çalışmalarımıza devam ettik. Bugün salonda Alman otomotiv temsilcileri, eski siyasiler ve iş insanları vardı. Türkiye ile ekonomik ilişkilere ve Türkiye'nin bu süreçte Avrupa içinde kabul edilmesi gerektiğine inananların sayısı çok fazlaydı, bunların sayısını artırmaya devam edeceğiz. Henüz hızlıca bir karar alma arifesinde değiller çünkü görüşler giderek derinleşmeye başladı. Önce siyasi bir tutum belirleniyor ancak detaya inildikçe çok karışık ve sıkıntılı süreçler olduğunu görüyorlar."

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile yoğun bir tanıtım çalışması yürüttüklerini belirten Bolat, yakın zamanda 24 otomotiv uzmanı ve medya mensubunun Türkiye'ye getirilerek fabrikaların gezdirildiğini, bu ziyaretin ardından Avrupa basınında büyük ölçüde Türkiye lehine 600 haber çıktığını aktardı.

Bolat, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı ile de bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, zirvede dile getirdikleri mesajları doğrudan kendisine de ileteceğini söyledi.

Tır şoförlerinin vize sorunu ve korumacılık tartışmaları

Bir gazetecinin, Türk tır şoförlerinin yaşadığı vize sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığının kesintisiz ve öncelikli vize üzerine başlattığı çalışmayı hatırlatması üzerine Bolat, bu gelişmenin çok olumlu ve sevindirici bir haber olduğunu ifade etti.

AB'nin söz konusu düzenlemesinin yalnızca otomotivi değil birçok sektörü kapsadığını ancak otomotive özel bir başlık açıldığını belirten Bolat, "Endişemiz bunun başka sektörlere de yansıması. Avrupa Birliği'nde bir yanda korumacı ticaret politikasını savunanlar, diğer yanda Avrupa'nın refahının serbest ticaret ve liberal ekonomiyle geliştiğini söyleyenler var. Bu iki görüş arasında bir çatışma yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gümrük Birliği'nde delik açılırsa kaybeden her iki taraf olur"

Düzenlemenin en kötü senaryoda Türkiye'ye etkisinin sorulması üzerine Bolat, 1996 yılı başından beri yürürlükte olan Gümrük Birliği anlaşmasına uyulmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Gümrük Birliği'nde delik açılması halinde sürecin karşılıklılık esasına döneceği uyarısında bulunan Bolat, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey iki taraf için de 'kaybet-kaybet' senaryosu olur. Biz istiyoruz ki 'kazan-kazan' senaryosuyla bugüne kadarki başarılı 30 yıllık entegrasyona devam edelim. 30 yıl önce Gümrük Birliği'ne başladığımızda karşılıklı ticaretimiz 21 milyar dolarken şimdi 233 milyar dolara, yani 11 katına çıktı. Kısa vadeli hesaplarla Gümrük Birliği'ne dokundurtmamamız lazım. Biz aslında bugünü değil, geleceği kurtarmaya çalışıyoruz."

Hibrit araçlara yönelik korunma soruşturması

AB'nin hibrit araçlara yönelik başlattığı korunma önlemi soruşturmasını ve Türkiye'nin olası ek vergi veya kotalardan muaf tutulması için yapılan girişimleri değerlendiren Bolat, az önce AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'e hitaben resmi bir mektup imzaladığını açıkladı.

AB'yi telaşa sürükleyen unsurun Çin'den yapılan hibrit ve şarj edilebilir hibrit araç ithalatının 3 yılda 53 binden yıl sonu itibarıyla 850 bine doğru gitmesi olduğunu anlatan Bolat, "AB, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir korunma soruşturması açtı ancak bunu bütün dünya ülkelerine açıyor. Görüşmelerimizde Türkiye'nin Gümrük Birliği üyesi olduğu için bu kapsamda tarife kontenjanı uygulanmaması gerektiğini belirtiyoruz. Şu anda bu alanda ihracatımız çok az ama yatırımlarımız var ve önümüzdeki 2-3 yılda ihracatımız artacak. Bunun engellenmemesi için müzakere içindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'deki yabancı yatırımlar ve Çinli üreticilerin durumu

Türkiye'ye yapılması muhtemel yeni otomotiv yatırımları ve Çinli elektrikli araç üreticilerinin yatırım süreçlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Bolat, yakın zamanda Volkswagen ile Doğuş Holding arasında bir niyet mektubu teati edildiğinin açıklandığını, detayların henüz netleşmediğini söyledi.

Çinli BYD ve Samsun'da yatırım gündemi olan diğer firmalara yönelik eleştiriler üzerine ise Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'de elektrikli otomobil ekosistemi kurmak için yoğun çalıştığını ve ilgili sözleşmelerin yürütüldüğünü belirtti.

Bolat, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'ye gelen otomobillerle ilgili gerekli teminatları kasasına aldı ve hiçbir kamu zararına yol açmayacak şekilde süreci titizlikle takip ediyor. Yatırımın bir süreci var, o sürecin tamamlanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı Türklerin araç kalış süreleri

Bir gazetecinin, yurt dışında yaşayan emekli Türk vatandaşlarının Türkiye'ye götürdükleri araçların "2+2 yıl" kalış süresi ve bu süreçte araçların teknik muayene (TÜV) geçerliliğini yitirmesine ilişkin sorusu üzerine Bolat, konuyu adım adım çalıştıklarını ifade etti.

Seçimden bu yana geçen 3,5 yıllık sürede gurbetçi emeklilerin araç kalış süresini giriş-çıkış yapmadan 4 yıla çıkardıklarını ve araç sahibinin kendisi kullanmadığında uygulanan ağır cezaları kaldırdıklarını hatırlatan Bolat, "5,5 milyon vatandaşımızın nezdinde bireysel durumlara göre farklı talepler gelebiliyor. Asgari müştereklerde buluşan, herkes için uygulanabilir düzenlemelerin arayışı içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'de son dakika diplomasisi

AB karar mekanizmalarındaki müzakere sürecine de değinen Bolat, 44 yıldır AB alanında çalışan bir uzman olarak, Avrupa'da müzakerelerin son ana kadar sürdüğünü belirtti. Bolat, "Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon arasında uzlaştırma toplantıları olacak. Orada 'saati geri almak' dedikleri yöntemle son dakika müzakereleri yapılır ve uzlaşı sağlanır. Biz de son uzlaştırma kurulunun alacağı karara kadar her aşamada görüşmelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.