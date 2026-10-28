Bolat, Özbekistan ve Azerbaycan'la 5 ve 15 milyar dolarlık ticari hedefleri görüştü - Son Dakika
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Bolat, Özbekistan ve Azerbaycan'la 5 ve 15 milyar dolarlık ticari hedefleri görüştü

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Ticaret Bakanı Bolat, Özbek mevkidaşı Kudratov ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Aslanov ile Bakanlıkta görüştü. Görüşmede Özbekistan ile 5, Azerbaycan ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefleri, TTA'nın genişletilmesi ve 38 milyar dolarlık karşılıklı yatırımlar ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında ülkeyi ziyaret eden dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile Bakanlıkta verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmede, iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmak adına müzakerelerini tamamladıkları Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) kapsamını genişleten protokolü ve diğer ikili proje ve çalışmalarını ele aldıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"İkili ticaret rakamlarımızı artırmanın yanı sıra ticaret ve ulaştırmada karşılıklı işbirliğimizi genişletmek adına hazırlanan somut projeleri ve müteahhitlik hizmetlerini görüştük. Değerli kardeşim Sayın Kudratov ile birlikte ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çeşitlendirerek derinleştirmeye devam edeceğiz."

"Yatırımlarımızın sektörel olarak çeşitlendirilerek artırılması hususunun altını çizdik"

Bolat, dost ve kardeş Azerbaycan'ın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov'u Bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda, Sayın Büyükelçi'nin ülkemizde gerçekleştireceği ticari ve ekonomik alandaki çalışmalarını, ekonomik bağlarımızı perçinleyecek ortak projelerimizi ve Azerbaycan ile mevcut Tercihli Ticaret Anlaşmamızı genişletmeye yönelik müzakereleri ele aldık. Bunun yanında, kardeşliğimizin tezahürü olan ve toplam 38 milyar dolara ulaşan karşılıklı yatırımlarımızın sektörel olarak çeşitlendirilerek artırılması hususunun altını çizdik."

Ziyaretleri ve verimli sohbetleri için Büyükelçi Aslanov'a teşekkür eden Bolat, "Türkiye olarak, kardeş Azerbaycan ile ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha yukarı seviyelere çıkarmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Ticaret BakanıAzerbaycanÖzbekistanPolitikaEkonomiAnkaraSon Dakika

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