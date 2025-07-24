Bolat'tan Romanya ile Ticaret Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Bolat'tan Romanya ile Ticaret Vurgusu

24.07.2025 18:10
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Ticaret Bakanı Bolat, Romanya ile ticaret hacmini 2026'ya kadar 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Romanya Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı (ARICE) Başkanı Doru Claudian Frunzulica ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığında yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.

ARICE Başkanı Frunzulica ile kapsamlı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, Türkiye ile Romanya arasında güçlü temellere dayanan ticari ve ekonomik ilişkilerin olduğunu vurguladı.

Bolat, toplantıda, bu ilişkileri dış ticaretten yatırımlara, lojistikten müteahhitlik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede geliştirmek için atılabilecek somut adımları ele aldıklarını belirterek, "Romanya ile 2024 yılında 11,8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, karşılıklı gayret ve 'kazan-kazan' anlayışıyla 2026 yılı sonuna kadar 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda IDEF 2025 Fuarı'na etkin bir katılım sağlayan Romanya ile savunma sanayi alanındaki mevcut işbirliğimizin daha da artırılmasının, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya'da faaliyet gösteren 19 bin 500 Türk firması olduğunu aktaran Bolat, bu firmaların, söz konusu hedeflere ulaşmada büyük bir güç sağladığına işaret etti.

" Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine dair görüş alışverişinde bulunduk"

Bolat, iki ülke iş dünyası arasında kurulan ortaklıklar ve karşılıklı yatırımların, ekonomik ilişkilerin taşıyıcı kolonları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Toplantıda ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine dair görüş alışverişinde bulunduk. Gücünü ortak tarih ve kültürel bağlardan alan ilişkilerimizin, önümüzdeki dönemde çok daha derinlikli ve kalıcı biçimde güçlendirilmesi için mutabık kaldık. Türkiye'miz, Allah'ın izniyle, bölgesel ve küresel ölçekte etkinliğini artırma, güven veren işbirlikleriyle büyüyen, üreten ve ihraç eden güçlü bir ekonomik aktör olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Romanya, Türkiye, Ekonomi, Finans, Doru, Son Dakika

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