Bolat, Türkiye-ABD ticaretinin 42-43 milyar doları bu yıl aşacağını kaydetti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacminin 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 38,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl ise ikili ticarette 42-43 milyar dolar seviyesini kesinlikle aşmış olacağız." dedi.

Küresel teknoloji ve yatırım ekosisteminin önde gelen isimleri ile Türkiye'nin öncü girişimcileri ve AI yeteneklerini İstanbul'da bir araya getiren GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu ve Endeavor Türkiye işbirliğinde İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştiriliyor.

Bakan Bolat, temsil edilen küresel yatırım büyüklüğünün 800 milyar dolara yükseldiği zirvede yaptığı konuşmada, dünyanın dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm ekseninde muazzam bir değişimden geçtiğini kaydederek, bu zorluklarla başa çıkmak, rekabetçi olmak ve bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü güçlüğü aşmak zorunda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin uluslararası bir ticaret ülkesi olduğunu dile getiren Bolat, mal ve hizmet ihracatı ile ithalatının toplamı 850 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın ülkenin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yarısına karşılık geldiğini bildirdi.

Bolat, mal ve hizmet ihracatının GSYH'nin yüzde 25'ini oluşturduğunu ifade ederek, uluslararası ekonomik ilişkilerin kendileri için son derece önemli olduğunu, dünyanın her bölgesiyle ekonomik ilişkilerini artırdıklarını ve çeşitlendirdiklerini anlattı.

"Türk ve Amerikan girişimleri arasında işbirliği için önemli potansiyel bulunuyor"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin genç ve nitelikli iş gücüyle uluslararası yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu belirterek, girişimcileri ve yenilikçi projeleri desteklediklerini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,35 büyüdüğünü aktaran Bolat, milli gelirin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatının ise 50 milyar dolardan 409 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Bolat, Türkiye'deki 90 bin yabancı sermayeli şirket bulunduğunu ve ülkeye son 23 yılda 294 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi sağlandığını kaydederek, yerli ve uluslararası girişimlerin Türk ekonomisinin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Bolat, şirketlerin de bu alanlardaki gelişmelere uyum sağladığını bildirdi.

Bolat, yapay zekanın üretimden ticarete kadar pek çok alanı dönüştürdüğünü belirterek, "Türk girişim ekosistemi oyun, e-ticaret, sağlık teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknolojiler ve yazılım gibi alanlarda hızla gelişiyor. Bu alanlarda Türk ve Amerikan girişimleri arasında işbirliği için önemli bir potansiyel bulunmaktadır." diye konuştu.

"Türkiye'nin girişim ekosisteminin değeri 40 milyar avroyu aştı"

Bakan Bolat, Türkiye'nin toplam girişim ekosisteminin değerinin 40 milyar avroyu aştığını belirterek, ülkenin dinamik girişim ekosisteminin 1000'den fazla girişim sermayesi destekli şirketi bünyesinde barındırdığını anlattı.

Türkiye'nin girişim ekosisteminin 2019-2024 yılları arasında 9,4 kat büyüdüğünü dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum Türkiye'yi önde gelen EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) pazarları arasında en hızlı büyüyen teknoloji ekosistemi konumuna taşımaktadır. Ayrıca Türkiye'nin fintek sektörü 2025'te 201 milyon dolarlık tarihi bir yatırım çekerek önemli bir eşiği geride bırakmıştır. Bu sıçrama, Türkiye girişimcilik ekosisteminin kritik bir unsuru olarak fintekin dinamik büyümesini tescillemektedir."

Bolat, Türkiye'nin fintek ekosisteminin yerli ve yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, bu konuda dijital ödemeler, açık bankacılık ve yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin öne çıktığını vurguladı.

İstanbul'un 7 Unicorn'a ev sahipliği yapan güçlü bir teknoloji merkezi haline geldiğini kaydeden Bolat, ABD ile işbirliğinin Türk girişimlerine sermaye ve uluslararası pazarlara erişim, Amerikalı yatırımcılara ise yenilikçi çözümler ve bölgesel büyüme fırsatları sunabileceğini bildirdi.

"(ABD ile) Bu yıl ikili ticarette 42-43 milyar dolar seviyesini kesinlikle aşmış olacağız"

Ticaret Bakanı Bolat, e-ticaret ve teknoloji odaklı iş çözümlerinde ortaklık kurmak adına Türk ve ABD'li şirketler için ciddi işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminden bahseden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl toplam yıllık ikili ticaret hacmimiz yüzde 13'lük artışla 38,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yıl ise ikili ticarette 42-43 milyar dolar seviyesini kesinlikle aşmış olacağız. Amerikan şirketlerinin Türkiye'ye 16,5 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımı oldu, yıllar içinde ilave 60 milyar dolarlık yatırım yapıldı. ABD'deki Türk yatırımcılar da 14,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirdi."

Bolat, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin ticaretin yanı sıra karşılıklı yatırımları, LNG ithalatını, savunma sanayisi iş birliğini ve Boeing ile General Electric gibi firmalardan uçak alımlarını da kapsadığını belirtti.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin uzun vadede 100 milyar dolar olduğunu dile getiren Bolat, 2028'de 50 milyar dolar seviyesine rahatlıkla ulaşılabileceğini bildirdi.

"GO! GLOBAL kalıcı ticari ilişkiler kurulmasına katkı sağlayacak"

Ticaret Bakanı Bolat, dijital teknolojiler, yapay zeka, fintek, yazılım ve siber güvenliğin Türkiye'nin ekonomik hedeflerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, bu sektörlerin yalnızca teknoloji şirketleri için değil üreticiler, hizmet sağlayıcılar, ihracatçılar ve yatırımcılar için de büyük fırsatlar barındırdığını anlattı.

Türkiye ile ABD arasında 2019'dan bu yana dijital ekonomi alanında teknik diyalog yürütüldüğünü anımsatan Bolat, veri, blokzincir, yapay zeka, 5G ve siber güvenlik başlıklarında yürütülen çalışmaların iki ülke şirketleri ve girişimcileri arasındaki işbirliklerini güçlendireceğini ifade etti.

GO! GLOBAL'in önemine işaret eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, Türk ve Amerikan girişimciler, yatırımcılar ve şirketler arasında kalıcı ticari ilişkiler kurulmasına katkı sağlayacak. Türk ve Amerikan şirketlerini tüm bu fırsatları değerlendirmeye, fikir teatisinde bulunmaya ve yeni ortaklıklar tesis etmeye davet ediyorum. Teknoloji ve dijital ticaretteki yakın işbirliğinin, bu iki dost ülke arasındaki ekonomik ilişkileri çok daha üst seviyelere taşıyacağına inanıyoruz."

"50'nin üzerinde uluslararası fon yatırımcısı ve yöneticisi buraya geldi"

Ticaret Bakanı Bolat, konuşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zirveyi desteklediklerini belirterek, "Etkinlik, Türkiye'deki dijital teknoloji alanında başarılı genç girişimcileri, startupları ve uluslararası fon sahiplerini yatırımcılarla buluşturan ve onları ortak ederek daha büyük gelişmelere kapı açmak için düzenlenen büyük bir organizasyon." dedi.

Burada 100'ün üzerinde yatırım bekleyen startup ve dijital şirketin bulunduğunu dile getiren Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"50'nin üzerinde uluslararası fon yatırımcısı ve yöneticisi buraya geldi. Bu zirve vesilesiyle yeni ortaklıklar ve sermaye birleşmeleri çıkacak. Biz de hükümet olarak hem fon yöneticilerine hem de yatırımcılara ve startuplara bu alanda yaptığımız yenilikleri, gelişmeleri, proje ve programlarımızı anlatıyor ve onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Onlara Türkiye'nin başarılarını, dünya ekonomisi içindeki artan büyüklüğünü ve rolünü anlatıyoruz. Gayemiz Türkiye'deki girişimcilerin güçlenmesi ve uluslararası yatırımcıları da Türkiye'ye çekebilmek."