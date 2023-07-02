Böllhoff, İzmir Serbest Bölgesi'nde fabrika yatırımına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Böllhoff, İzmir Serbest Bölgesi'nde fabrika yatırımına başladı

Böllhoff, İzmir Serbest Bölgesi'nde fabrika yatırımına başladı

02.07.2023 11:30

25 ülkede 14 üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdüren Alman bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff, İzmir Serbest Bölgesi'nde fabrika kuruyor. 600 milyon liraya mal olacak fabrika, gelecek yıl haziran ayında devreye alınacak.

Alman bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff'un, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) fabrika yatırımına başladığı bildirildi.

600 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

İZBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkede 14 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdüren şirketin İZBAŞ'ta kurulum çalışmalarına başladığı fabrika, 600 milyon liraya mal olacak ve gelecek yıl haziran ayında devreye alınacak.

PEK ÇOK SEKTÖRE ÖZEL ÜRETİMLER YAPILACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, fabrikada rüzgar enerjisinden otomotive, havacılıktan beyaz eşyaya kadar pek çok sektöre özel üretimler yapılacağını, katma değeri yüksek bu yatırımı Türk ekonomisine ve İZBAŞ'a kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

"DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 90 SEVİYESİNE YAKLAŞMIŞ DURUMDA"

İZBAŞ'ın, yenilenebilir enerji sektörüne ekipman üretimi yapan şirketler başta olmak üzere her sektörden pek çok yerli ve yabancı sermayeli şirketin radarında olduğunu kaydeden Bahçıvancılar, şu bilgileri verdi; "Bölgemizdeki doluluk oranımız yüzde 90 seviyesine yaklaşmış durumda. Bize başvuran firmalara yer tahsisi yapmakta zorlanıyoruz ve seçici davranıyoruz. 'İkinci İZBAŞ' ve genişleme sahamız olarak gördüğümüz Menemen Serbest Bölgesi arazisiyle büyümemizi gerçekleştirdiğimizde, en geç bir yıl içinde altyapı çalışmalarını tamamlayarak yer tahsislerini yapabileceğimizi düşünüyoruz.

"SÜRECİN OLUMLU OLARAK TAMAMLANMASINI BEKLEMEKTEYİZ"

Gerek bize yatırım için başvuran gerekse mevcutta üretimlerini İZBAŞ'ta sürdüren ve yeni yatırımlarını genişleme sahasında yapmayı planlayan şirketler, sürecin netleşmesini bekliyor ve herhangi bir hukuki pürüz yaşamadan gönül rahatlığı ile yatırım planlarını uygulamak istiyorlar. Bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte sürecin olumlu olarak tamamlanmasını beklemekteyiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Böllhoff, İzmir Serbest Bölgesi'nde fabrika yatırımına başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Akılalmaz benzerlik! Fransa'da aylar önce yayınlanan film gerçek oldu
13:56 Akılalmaz benzerlik! Fransa'da aylar önce yayınlanan film gerçek oldu
13:39 Fransa'daki protestolar İsviçre'ye de sıçradı
13:38 Fransa'daki Olaylarla İlgili Provokatif Paylaşım Yapanlara Soruşturma
13:36 Fransa'yı yangın yerine çeviren protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı
13:36 Fransa'daki ateşi Türkiye'ye sıçratmaya çalışanlar için hesap zamanı! Soruşturma başlatıldı
13:25 Sakarya'da Kadını Silahla Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı
13:23 Birlikte yaşadığı kadını rehin alan kişiyi, Özel Harekat polisleri etkisiz hale getirdi
13:10 Fenerbahçe, Berisha, Alioski ve Pelkas ile yollarını ayırdı
13:06 İsmail Kartal ilk neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 3 isim ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 14:24:38. #1.12#
SON DAKİKA: Böllhoff, İzmir Serbest Bölgesi'nde fabrika yatırımına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement