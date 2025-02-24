Bolu'da Hurma Fiyatları Ramazan Öncesi Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bolu'da Hurma Fiyatları Ramazan Öncesi Belli Oldu

Bolu\'da Hurma Fiyatları Ramazan Öncesi Belli Oldu

Bolu'da hurma çeşitleri Ramazan için tezgahlarda yer alırken, fiyatlar 60-350 TL arasında değişiyor.

24.02.2025 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayına sayılı günler kala Bolu'da hurma çeşitleri 60-350 TL arasında tezgahlardaki yerini aldı. Kuruyemişçi Mehmet Erbaş, "Vatandaşın dönüp gitmeyeceği, bütçesine uygun şekilde alabileceği her çeşit hurmamız var" dedi.

11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma çeşitleri İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarındaki tezgahlarda yerini aldı. İftar sofralarının olmazsa olmazı hurmanın fiyatları ise türüne göre değişiklik gösteriyor. Fiyatı, lezzeti ve sağlık açısından faydaları sebebiyle hem sahur, hem de iftar sofralarını süsleyen hurmanın fiyatı 60 lira ile 350 lira arasında satışa sunuluyor. Bolu'da uzun yıllardır kuruyemişçilik yapan Mehmet Erbaş, her kesime hitap eden hurma çeşitlerinin olduğunu ve bütün vatandaşların iftarlarını hurmayla açabileceklerini dile getirdi.

"120 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor"

Ramazan'da 120 liradan başlayıp 350 liraya kadar hurmaların olduğunu aynı zamanda 60 liraya da kutu hurmaların olduğunu belirten Mehmet Erbaş, "Ramazan boyunca tezgahlarda yerini alacak hurma çeşitlerimiz var. Bizde toplam 7 çeşit hurma bulunuyor. Bolu'da en çok hurma çeşidi bende mevcut. Hurma fiyatları 120 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor. Ramazan dolayısıyla bu hurmaları tezgahlara getirdik ki vatandaş iftarını açabilsin" dedi.

"Bütçeye uygun, her çeşit hurmamız var"

Vatandaşların bütçesine uygun her çeşit hurmanın olduğunu söyleyen Erbaş, "Fiyatlar genel olarak pahalı, ucuz bir şey yok zaten. En uygun hurma 120 liradan başlıyor, kutu hurmalar ise 60 liradan başlıyor. Bizde Medine hurması, Cezayir hurması, İran hurması, Tunus hurması, Mezopotamya hurması ve yaş hurma çeşitleri mevcut. Vatandaşın dönüp gitmeyeceği, bütçesine uygun şekilde alabileceği her çeşit hurmamız var. 500, 600, 700, hatta 800 lira civarında hurmalar da var ama onları pek almıyorlar, çünkü pahalı geliyor. Vatandaşın alım gücü düşük, hayat şartları malum, çok pahalı" diye konuştu.

"Ramazan'da daha fazla rağbet bekliyoruz"

Satışların yavaş yavaş başladığını ifade eden Erbaş, "Tezgahı açalı 3 gün oldu, yavaş yavaş satışlar başlıyor. Yeni yeni hareketleniyor, bu da normal. Ramazan'da daha fazla rağbet bekliyoruz ama nasıl olur, olmaz bilemiyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Erbaş, Ekonomi, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu'da Hurma Fiyatları Ramazan Öncesi Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:16 Çankırı Tuz Mağarası’ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor
13:43 Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
13:29 SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
13:12 Kocaeli’de rehine krizi cinayetle bitti Alacak-verecek meselesinde kan aktı Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
20:16 İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı İşte kararın arka planı İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı
20:16 AK Parti’de MYK’ya 9 yeni isim girdi AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi
20:05 İYİ Parti’nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK’da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 14:56:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Hurma Fiyatları Ramazan Öncesi Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.