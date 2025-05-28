Bolu'da Kurban Pazarı Durgun - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu'da Kurban Pazarı Durgun

Bolu\'da Kurban Pazarı Durgun
28.05.2025 12:42
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Bolu'daki hayvan pazarında alıcı ve satıcı kararsız, fiyatlar geçen yıla göre artmış durumda.

Bolu'da Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarında durgun günler yaşanıyor. Küçük ve büyükbaş hayvanların 25 bin ile 250 bin liraya kadar satıldığı pazarda, hayvan satıcısı Serkan Biçer, "Alıcı da satıcı da kararsız" dedi.

Bolu'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, canlı hayvan pazarında hareketlilik beklenirken beklenen yoğunluk henüz başlamadı. Küçükbaş hayvanlar 12 bin lira ile 25 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise 80 bin TL ile 250 bin TL arasında alıcı bekliyor. Satıcılar yer bulamama korkusuyla erkenden hayvanlarını pazara getirdi. Pazara kurbanlık satmaya gelen Serkan Biçer, "Alıcı ve satıcı da kararsız, öyle büyük bir fiyat artışı yok" dedi.

Kurbanlık bakmaya gelen Selami Macar ise fiyatların geçen seneye oranla yükseldiğini belirterek, "Kurbanlar bu sene biraz daha farklı. Ne yapacağız bilmiyorum" diye konuştu.

"Alıcı da kararsız, satıcı da"

Pazardaki durgunluğu değerlendiren üretici Serkan Biçer, yer sıkıntısı nedeniyle hayvanlarını erken getirdiklerini belirterek, "Yoğunluk başlayacak. Bu seneki ümidimiz inşallah her seneye göre daha iyi olacak. Bolu, çoğu ile göre daha hesaplı. Küçükbaş hayvanlar 12 bin liradan 25 bin liraya kadar, toklular 17 bin ile 25 bin lira arasında, kuzular ise 12 bin ile 18 bin lira arasında satılıyor. Büyükbaş hayvanlar ise 80 bin liradan 250 bin liraya kadar var. Dün biraz yoğunluk vardı çünkü burası Bolu'nun ana pazarı. Alıcı da kararsız, satıcı da. Öyle büyük bir fiyat artışı yok. Karkas fiyatı neyse kurbanlık da o şekilde gidiyor" dedi.

"Geçen seneye göre biraz daha hareketli olmasını bekliyoruz"

Başka bir üretici olan Sezgin Çakır ise hayvanlarını erkenden pazara getirdiklerini belirterek, "Arkadaşın dediği gibi, yer sıkıntısından dolayı erkenden geldik. Müşterilerimizi bekliyoruz. Önümüzdeki hafta daha yoğun olur. Talebimiz var. Geçen seneye göre biraz daha hareketli olmasını bekliyoruz. İnşallah daha iyi olur. Koç, koyun, keçi grubundan satışlarımız var. Müşterilerimize kesim hizmeti de sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cebime uygun bir hayvan bulabilirsem almayı düşünüyorum"

Pazarda kurbanlık bakmaya gelen Selami Macar ise fiyatların geçen yıla göre arttığını belirtti. Küçükbaş hayvan almak istediğini dile getiren Macar, "Kurban bakmak için geldim. Eğer cebime uygun hayvan bulabilirsem almayı düşünüyorum. Beklentimiz 10 bin lirayla 15 bin lira arası ama bu sene 20-25 bin lira civarında. Kurbanlar bu sene biraz daha farklı. Ne yapacağız bilmiyorum, herhalde ufaklardan bir tane alacağız, nasip olursa. Geçen sene de küçükbaş kesmiştim, 8 bin liraya almıştım. O hayvan bu sene 15 bin lira olmuş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bolu'da Kurban Pazarı Durgun - Son Dakika

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