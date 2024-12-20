Bolu'da Orman Köylülerine 22 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu'da Orman Köylülerine 22 Milyon Lira Kredi Desteği

Bolu\'da Orman Köylülerine 22 Milyon Lira Kredi Desteği

Bolu'da 348 aileye dış cephe mantolama ve kalorifer sistemi için 22 milyon liradan fazla destek verildi.

20.12.2024 15:21
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Bolu'da orman köylüsü 348 aileye 2024 yılında dış cephe mantolama ve katı yakıt kalorifer sistemi için 22 milyon 963 bin lira kredi desteği verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2024 yılında yaptığı ORKÖY kredileri ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi için orman köylüsünün sosyo-ekonomik projelerini açıkladı. Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk orman köylüsüne destek olunurken bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlandığını ifade etti. Orman köylüleri için yeni projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bolu'da 2024 yılında Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri çerçevesinde 348 aileye yüzde 20'si hibe 22 milyon 963 bin lira dış cephe mantolama ve katı yakıt kalorifer sistemi kredi desteği verdiklerini açıkladı. Bu kredilerin 4 milyon 593 bin lirasının hibe olduğunu vurgulayan Şentürk, kredilerin orman köylüleri tarafından faizsiz 5 yıl vade ile geri ödeneceğini belirtti.

2025 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu'da Orman Köylülerine 22 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika

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