Boosmart, Google Ödüllerinde İki Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Boosmart, Google Ödüllerinde İki Ödül Kazandı

Boosmart, Google Ödüllerinde İki Ödül Kazandı

Boosmart, 10. yılında Google Agency Excellence Awards'ta iki ödül alarak Türkiye'yi gururlandırdı.

15.11.2024 12:51
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Boosmart, dijital pazarlama ajansı faaliyetlerinin 10'uncu yılında Google'ın düzenlediği en prestijli etkinliklerden biri olan Google Agency Excellence Awards'tan 2 ödülle döndü.

Dijital pazarlama dünyası, Google Agency Excellence Awards ödülleriyle global bir heyecan yaşadı. Başlangıçta yalnızca Google Premier Partner ajanslara özel olarak açılan yarışma bu yıl itibarıyla tüm Google Partner ajansların katılımına sunuldu. Bu durum, yarışmayı bu yıl daha rekabetçi bir hale getirdi. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesinden 1000'den fazla rekabetçi başvuru arasından, 9 kategoride seçilen 66 finalist arasına giren Boosmart, 10'uncu yılını kutladığı bu özel dönemde Google'ın düzenlediği en prestijli etkinliklerden birinden 2 ödülle döndü.

Boosmart Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy, 10'uncu yıllarını kutlarken Google Agency Excellence Ödülleri kapsamında iki farklı kategoride ödül kazanarak Dublin'den dönmenin bu özel dönemde yaşadıkları gurur ve mutluluğu daha da eşsiz hale getirdiğini söyledi.

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Google Partner Summit'teki bu ödüllerin, müşterileriyle birbirlerini en iyi şekilde tamamlamaları ve son derece dinamik bir alanda fark oluşturan işlere imza atmalarıyla kazanıldığını dile getiren Ünlüsoy, şöyle konuştu:

"Şirket olarak Google Premier Partner ödülleri kapsamında 2 ödülü birden Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 9 kategoriden 2 kategorinin ödülünü de bir Türk ajansı olarak kazanmak bütün Türk dijital pazarlama ekosistemimizi ve bizi gururlandırdı. Çok sayıda Avrupa ajansından ödülümüzle ilgili tebrikler aldık. Hala da almaya devam ediyoruz. Türkiye'deki dijital ekosistemin verdiği hizmetin kalitesi çok yüksek seviyede ve bu yurtdışında çok iyi görülüyor. Yazılım alanında olduğu gibi dijital hizmetlerde de çok iyi durumdayız. E-ticaret, dijital pazarlama gibi alanlarda bütün dünyaya hizmet ihraç ediyoruz. Ajansları olarak bu ekosistemin bir parçası olmaktan ve Avrupa'nın en önemli ödüllerinden 2 tanesini birden Türkiye'ye getirmek bizi çok gururlandırıyor. Her yıl müşterilerimizin online büyüme yolculuklarına tanıklık ediyor ve bu sürece katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarılara ulaşmak için çok çalışıyor, büyük emek veriyor ve tüm markalarımızın büyümesi için gece gündüz çaba gösteriyoruz. Bu çabaların sonuçlarının müşterilerimize yansıması, sektör profesyonellerinin de bunları takdir etmesi doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergeleri. Bu ödüllerin de verdiği motivasyonla daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Google, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boosmart, Google Ödüllerinde İki Ödül Kazandı - Son Dakika

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