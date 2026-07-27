Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybederek 13.774,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 169,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 180,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,26 ile kimya petrol plastik oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasının petrol fiyatlarını düşürmesi ve enflasyon endişelerini hafifletmesi küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına karşın, Çin'in yerli çip üretim ekipmanlarında ilerleme kaydettiğine yönelik haber akışı, başta çip ekipmanı üreticileri olmak üzere teknoloji hisselerinde satış baskısına neden oldu.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.