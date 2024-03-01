Borsa İstanbul\'da Hisse Senetleri Değer Kaybetti, Altın Fiyatları Arttı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,96 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,49, avro/TL yüzde 0,61, altının gram fiyatı yüzde 2,27 artış kaydetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 9.062,36 ve en yüksek 9.450,48 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,96 değer kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,27 artışla 2 bin 73 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,26 artarak 13 bin 931 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 3 bin 335 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 410 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,49 değer kazanarak 31,5560 liraya, avro yüzde 0,61 artışla 33,9100 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,72 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.
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Çorum'da su yönetimiyle ilgili güncel konuların değerlendirildiği toplantıda, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su verimliliği planları ele alındı. Vali Dağlı, su verimliliği il planlarının hazırlanmasına Çorum'dan başlanmasının kent için faydalı olacağını belirtti.
Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2024 yılı programında yer alan orman yollarının yapım işi çalışmaları sürüyor. Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız, Çökeren Orman İşletme Şefliği'ndeki yeni yol faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yıldız, orman yollarının yangınlara müdahale, gençleştirme ve yeni orman oluşturma konularında büyük önem taşıdığını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki İstanbul İl Yönetimi 31 Mart seçimleri kapsamında Çatalca ve Üsküdar’da saha çalışmalarına katıldı. Üsküdar Malatyalılar Derneği’ndeki buluşmada konuşan Çelik, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan geçim derdini pazarda yurttaşla yaşadığı bir anekdot örneği ile anlattı: “Yani bazı şeylerde artık siyasetçi bile söyleyecek sözü kalmıyor. Elinde bir torba yok, poşet yok, elleri cebinde geziyor, ‘ne yapıyorsun’ dedim. Dedi ki ‘vallahi gezip tezgahları izliyorum, başka hiçbir şey yapamıyorum' dedi"
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 9.097,15 puandan tamamladı. Altın ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda 2.060 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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