Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, avro/TL yüzde 0,30, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 8.795,90 ve en yüksek 9.368,51 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 artışla 2 bin 238 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 artarak 15 bin 43 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 3 bin 678 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 683 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,80 değer kazanarak 32,2190 liraya, avro yüzde 0,30 artışla 35,1450 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,43 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,22 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kaybetti, Altın Fiyatları Arttı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın gelecek vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapılan hizmetleri devam ettireceklerini ve onları tamamlayacaklarını belirtti. Uraloğlu, bölünmüş yollarla Kütahya'yı komşu illere bağladıklarını ve devam eden otoyol projesini optimize ederek şehir için en yararlı hale getireceklerini söyledi. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgelerini birbirine bağlayacaklarını ve Abide-Simav yolu projesini tamamlayacaklarını ifade etti. Uraloğlu, Kütahya'ya yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 54,82 puan azalarak 8.828,70 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.795,90, en yüksek 8.908,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 8.828,70 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 161 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,9 dolardan işlem görüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkenin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını ekonomik ve siyasi bağımsızlığın sigortası olarak gördüklerini belirtti. Kacır, yapılan çalışmalarla krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen bir ekonomi inşa ettiklerini vurguladı. Ayrıca, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği noktaya taşıdıklarını ifade etti. Keşan Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti. İletişim sektörü en çok kazanan, spor sektörü ise en çok kaybeden oldu. Küresel pay piyasalarında risk iştahının azalmasıyla birlikte endekslerde düşüş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve diğer ekonomik verilerin takip edileceği belirtildi.
Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Türkiye'nin kadın girişimcilik çabalarını anlattı. Şirket, kadın girişimcileri desteklemek için özel bir program yürütüyor ve 2030 yılına kadar 120 bin marka sahibi kadın girişimci hedefliyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ihtisas merkezleri açıldı ve yerel kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan kutular satışa sunuldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 417 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 408 bin lira, en yüksek 2 milyon 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 417 bin lira olarak belirlendi. KMKTP'de altın işlem hacmi 8 milyar 486 milyon 121 bin 663,54 lira, işlem miktarı ise 3.640,74 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 497 milyon 788 bin 940,78 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında VakıfBank, Yapı ve Kredi Bankası, DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de 100 damızlık koç ve 13 yem ezme makinesinin üreticilerle buluştuğu dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Balıkesir'in potansiyeline vurgu yaptı.
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