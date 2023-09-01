Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı borsa - Son Dakika

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı borsa

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı borsa
Son Güncelleme: 01.09.2023 18:50

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,40, dolar/TL yüzde 0,66, euro/TL yüzde 1,08, altının gram satış fiyatı yüzde 2,09 değer kazandı.

Bu hafta borsa, döviz ve altın yatırımcısına kazançlı bir hafta sağladı. Haftalık bazda en fazla getiri sağlayan yatırım aracı ise yüzde 4,40'la yine borsa oldu.

BORSA 8 BİN PUANI AŞTI

BIST 100 endeksi, en düşük 7.837,07 ve en yüksek 8.060,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,40 artarak 8.056,12 puandan tamamladı.

ÇEYREK 2.677 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,09 değer kazancıyla 1.663 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,06 artışla 11.029 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.677 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.732 liraya çıktı.

DÖVİZ YATIRIMCISI DA KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazancıyla 26,7180 liraya euro ise yüzde 1,08 kazançla 28,9610 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,02, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,79 ile "Hisse senedi fonları" oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı borsa - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı borsa - Son Dakika
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