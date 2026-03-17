Borsa İstanbul'da Takas Tarihleri Değişti
Borsa İstanbul'da Takas Tarihleri Değişti

17.03.2026 10:31
Ramazan Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul'da takas işlemleri 23 ve 24 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'da bugün, yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası, Ramazan Bayramı dolayısıyla 23 ve 24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, bugünkü işlemlerin takası 23 Mart Pazartesi günü, yarınki ve perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 24 Mart Salı günü yapılacak.

Borsa İstanbul'da 19 Mart Perşembe günü yarım gün seans yapılacak olup 20 Mart Cuma günü ise işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 19 Mart'ta fiziki teslimat, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

Kaynak: AA

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Kazı ekibi şaştı kaldı 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
Boş kaleye gol atamadı Boş kaleye gol atamadı

Neredeyse ağlayacaktı Fenerbahçe taraftarından Tedesco’ya özel hediye
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
