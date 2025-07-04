Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.248,11 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazanarak 10.228,39 puandan tamamladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,72 puan ve yüzde 0,19 artışla 10.248,11 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,81 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,49 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi iyimser bir hava oluştururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporu, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın??????? açıklamaları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Gümrük tarifeleri ile jeopolitik gelişmelerinde yakından takip edildiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.