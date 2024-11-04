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Ekonomi

Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi, haftaya 8.862,49 puanla yüzde 0,25 değer kaybederek başladı.

04.11.2024 10:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 değer kaybederek 8.862,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,51 puan ve yüzde 0,25 azalışla 8.862,49 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,22 ile taş toprak, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan tamamladı.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

ABD'de yarın yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, perşembe günü açıklanacak olan Fed'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde enflasyon, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesinde ve Almanya'da Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,46 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı - Son Dakika

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