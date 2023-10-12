Altının kilogram fiyatı 1 milyon 750 bin lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 662 bin lira, en yüksek 1 milyon 754 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışına paralel 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.693 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 564 milyon 258 bin 615,72 lira, işlem miktarı ise 2.693,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 565 milyon 729 bin 369,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:





STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.750.000,00 1.956,90

En Düşük 1.662.000,00 1.864,00

En Yüksek 1.754.000,00 1.968,50

Kapanış 1.750.000,00 1.960,00

Ağırlıklı Ortalama 1.689.689,66 1.905,51

Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.564.258.615,72



Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.693,05



Toplam İşlem Adedi 116



Kaynak: AA