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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 750 bin lira oldu - Son Dakika

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 750 bin lira oldu

Son Güncelleme: 12.10.2023 16:52

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 662 bin lira, en yüksek 1 milyon 754 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa paralel 1 milyon 750 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 564 milyon 258 bin 615,72 lira, işlem miktarı ise 2.693,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 565 milyon 729 bin 369,49 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugünkü işlemlere ilişkin verileri içeren tabloya haberden ulaşabilirsiniz.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 662 bin lira, en yüksek 1 milyon 754 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışına paralel 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.693 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 564 milyon 258 bin 615,72 lira, işlem miktarı ise 2.693,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 565 milyon 729 bin 369,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.750.000,001.956,90

En Düşük1.662.000,001.864,00

En Yüksek1.754.000,001.968,50

Kapanış1.750.000,001.960,00

Ağırlıklı Ortalama1.689.689,661.905,51

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.564.258.615,72

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.693,05

Toplam İşlem Adedi116
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 750 bin lira oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogram fiyatı 1 milyon 750 bin lira oldu - Son Dakika
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