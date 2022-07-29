VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.792 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.798 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.792 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,8 azalışla 2.778,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.791 puana çıktı.

Analistler, özellikle ABD'de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırmasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın daha yavaş faiz artışına gideceği beklentileri ve açıklanan 2. çeyrek şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.830 puanın direnç, 2.770 ve 2.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.