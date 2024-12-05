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Ekonomi

Borsa İstanbul Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,66 artışla 9.951,10 puana ulaştı.

05.12.2024 14:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 yükselerek 9.951,10 puana çıktı.

Dün, günü 9.886,05 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 26,12 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.912,17 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,05 puan artışla 9.951,10 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.897,45, en yüksek 9.957,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve mali endeks yüzde 0,43 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı değer kazanırken, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 644 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 150,31 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7360 liradan, avro 36,6820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 644 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,1 artışla 72,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Yükseldi - Son Dakika

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