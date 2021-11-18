Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 952 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 78.288.021.000 8,69 Enka İnşaat 73.584.000.000 1,21 Koç Holding 71.055.863.361 1,29 Ereğli Demir Çelik 70.420.000.000 1,35 Garanti BBVA 50.148.000.000 0,71 İskenderun Demir Çelik 46.748.000.000 1,62 ASELSAN 41.632.800.000 2,02 BİMMağazalar 39.619.800.000 5,90 Tüpraş 39.365.898.240 2,91 Turkcell 38.896.000.000 1,77 SASA Polyester 37.363.200.000 9,26 Akbank 37.076.000.000 0,53 Tofaş Oto Fabrikaları 32.225.000.000 6,44 Şişe Cam 32.133.115.449 1,19 Türk Telekom 31.920.000.000 2,09 İş Bankası (C) 31.634.789.100 0,42 Yapı ve Kredi Bankası 29.649.150.007 0,53 Sabancı Holding 28.667.675.231 0,64 Arçelik 27.312.934.046 1,84 Türk Hava Yolları 24.784.800.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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