Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 85.904.000.000 1,42 Ford Otosan 85.411.494.000 9,49 Ereğli Demir Çelik 81.060.000.000 1,56 Koç Holding 75.011.864.319 1,36 İskenderun Demir Çelik 55.680.000.000 1,93 Garanti Bankası 49.308.000.000 0,70 ASELSAN 48.518.400.000 2,35 SASA Polyester 43.836.800.000 10,86 Turkcell 41.932.000.000 1,91 Bim Mağazalar 41.866.440.000 6,23 Tofaş Oto Fabrikası 39.725.000.000 7,94 Tüpraş 39.315.814.400 2,90 Şişe Cam 36.513.511.550 1,35 Akbank 35.568.000.000 0,51 Türk Telekom 32.970.000.000 2,16 İş Bankası (C) 31.184.792.100 0,42 Arçelik 29.786.099.276 2,01 Yapı ve Kredi Bankası 28.128.680.776 0,50 Sabancı Holding 27.647.473.265 0,62 Türk Hava Yolları 25.916.400.000 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Fatih Terim'den sürpriz golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler belli oldu

"Elimde çok kaliteli Afgan çoban var" ilanı veren şahıs gözaltına alındı

Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz

Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı

Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı

İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!

Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı