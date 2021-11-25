Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|85.904.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|85.411.494.000
|9,49
|Ereğli Demir Çelik
|81.060.000.000
|1,56
|Koç Holding
|75.011.864.319
|1,36
|İskenderun Demir Çelik
|55.680.000.000
|1,93
|Garanti Bankası
|49.308.000.000
|0,70
|ASELSAN
|48.518.400.000
|2,35
|SASA Polyester
|43.836.800.000
|10,86
|Turkcell
|41.932.000.000
|1,91
|Bim Mağazalar
|41.866.440.000
|6,23
|Tofaş Oto Fabrikası
|39.725.000.000
|7,94
|Tüpraş
|39.315.814.400
|2,90
|Şişe Cam
|36.513.511.550
|1,35
|Akbank
|35.568.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|32.970.000.000
|2,16
|İş Bankası (C)
|31.184.792.100
|0,42
|Arçelik
|29.786.099.276
|2,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.128.680.776
|0,50
|Sabancı Holding
|27.647.473.265
|0,62
|Türk Hava Yolları
|25.916.400.000
|0,45
Kaynak: AA
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