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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

25.11.2021 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Enka İnşaat85.904.000.0001,42
Ford Otosan85.411.494.0009,49
Ereğli Demir Çelik81.060.000.0001,56
Koç Holding75.011.864.3191,36
İskenderun Demir Çelik55.680.000.0001,93
Garanti Bankası49.308.000.0000,70
ASELSAN48.518.400.0002,35
SASA Polyester43.836.800.00010,86
Turkcell41.932.000.0001,91
Bim Mağazalar41.866.440.0006,23
Tofaş Oto Fabrikası39.725.000.0007,94
Tüpraş39.315.814.4002,90
Şişe Cam36.513.511.5501,35
Akbank35.568.000.0000,51
Türk Telekom32.970.000.0002,16
İş Bankası (C)31.184.792.1000,42
Arçelik29.786.099.2762,01
Yapı ve Kredi Bankası28.128.680.7760,50
Sabancı Holding27.647.473.2650,62
Türk Hava Yolları25.916.400.0000,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ford Otosan, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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