Borsa ve Altın Yükselişte

18.04.2026 11:23
Borsa İstanbul yüzde 3,65 artışla 14.587,93 puana ulaşırken, altın ve dövizde de kazançlar görüldü.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,65 yükselişle 14.587,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.842,77 puanı, en yüksek 14.601,12 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 3,96 artışla 48.278,88 puana, mali endeks yüzde 4,22 artışla 20.325,79 puana, hizmetler endeksi yüzde 3,30 yükselişle 13.357,44 puana ve sanayi endeksi yüzde 3,72 kazançla 17.808,65 puana yükseldi.

Efor Yatırım en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 52,43 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ilk sırada yer aldı. Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'yi, yüzde 35,54 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ve yüzde 21,77 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 17,16 ile Eczacıbaşı İlaç, yüzde 9,38 ile Europower Enerji ve yüzde 8,76 ile DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 887 milyar 840 milyon lirayla ASELSAN, 648 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 614 milyar 880 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 2,48 artışla 7 bin 28 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,47 yükselişle 47 bin 338 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 2,48 değer kazanarak 11 bin 772 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,43 artarak 44,8530 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı da yüzde 1,33 artışla 53,1110 lira oldu.

Geçen hafta 60,1800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,26 artışla 60,9410 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da yüzde 1,47 artışla 57,6510 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

