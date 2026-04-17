PFDK\'den ceza alan Ali Yiğit Buruk\'a bir kötü haber daha

17.04.2026 16:21
PFDK, Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a sportmenlik aykırı hareket nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ali Yiğit Buruk, bu cezasıyla birlikte 26 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde stada giriş yapamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray - Kocaelispor karşılaşmasının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili karar açıklandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un cezası belli oldu.

ALİ YİĞİT BURUK'A 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Karşılaşma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ali Yiğit Buruk'a, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE STADYUMDA OLAMAYACAK 

Ali Yiğit Buruk bu ceza ile birlikte 26 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde stadyuma ve soyunma odasına giremeyecek; ayrıca hiçbir idari veya sportif faaliyette bulunamayacak.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:34:10. #7.12#
