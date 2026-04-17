Kim Min-Jae Süper Lig\'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli

17.04.2026 16:13
Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Kim Min-jae için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Alman ekibinin, oyuncu için 30 milyon Euro istediği, Fenerbahçe'nin de bu rakamı ödemeye hazır olduğu belirtildi.

İsmi son dönemde sık sık eski takımı Fenerbahçe ile anılan Bayern Münih'in Güney Koreli tecrübeli stoperi Kim Min-jae için sıcak bir gelişme yaşandı. 

FENERBAHÇE'DEN KIM MIN-JAE HAREKATI 

Alman basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, deneyimli savunmacı için Bayern Münih ile temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita ve Türkiye temsilcisi Elif Sözer ile İstanbul’da bir görüşme yaptığı belirtildi. 

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO 

Haberde, Bavyera ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan yıldız ismin kulüpten ayrılmak istediği, Alman devinin ise 50 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncu için en az 30 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı. 

FENERBAHÇE BU RAKAMI ÖDEMEYE HAZIR

Gelecek sezon her mevkide iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu için istenen rakamı ödemeye hazır olduğu ve sezon bitmeden bu transferi bitirmeye hazırlandığı ifade edildi. 

FENERBAHÇE'YE 19 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Kim Min-jae, 2021 yazında Beijing’den 3 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve bir sezon sonra 19 milyon Euro karşılığında Napoli’ye gitmişti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
