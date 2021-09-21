Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|26,72
|25,70
|3,97
|Torunlar GMYO
|3,63
|3,53
|2,83
|TAV Havalimanları
|24,02
|23,38
|2,74
|Esenboğa Elektrik
|32,36
|31,68
|2,15
|Tüpraş
|109,70
|107,50
|2,05
|Türk Hava Yolları
|13,05
|12,81
|1,87
|Şok Marketler Ticaret
|12,55
|12,32
|1,87
|Doğuş Otomotiv
|34,46
|33,84
|1,83
|İhlas Holding
|0,57
|0,56
|1,79
|İş GMYO
|1,90
|1,87
|1,60
|Global Yatırım Holding
|2,05
|2,02
|1,49
|Nuh Çimento
|32,72
|32,30
|1,30
|Konya Çimento
|854,60
|844,00
|1,26
|Sabancı Holding
|9,75
|9,63
|1,25
|Garanti Bankası
|9,18
|9,08
|1,10
|MLP Sağlık
|26,66
|26,40
|0,98
|Fenerbahçe Futbol
|31,26
|31,00
|0,84
|Kervan Gıda
|12,40
|12,30
|0,81
|Pegasus
|69,60
|69,10
|0,72
|Albaraka Türk
|1,49
|1,48
|0,68
Kaynak: AA
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