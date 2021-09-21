Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 26,72 25,70 3,97 Torunlar GMYO 3,63 3,53 2,83 TAV Havalimanları 24,02 23,38 2,74 Esenboğa Elektrik 32,36 31,68 2,15 Tüpraş 109,70 107,50 2,05 Türk Hava Yolları 13,05 12,81 1,87 Şok Marketler Ticaret 12,55 12,32 1,87 Doğuş Otomotiv 34,46 33,84 1,83 İhlas Holding 0,57 0,56 1,79 İş GMYO 1,90 1,87 1,60 Global Yatırım Holding 2,05 2,02 1,49 Nuh Çimento 32,72 32,30 1,30 Konya Çimento 854,60 844,00 1,26 Sabancı Holding 9,75 9,63 1,25 Garanti Bankası 9,18 9,08 1,10 MLP Sağlık 26,66 26,40 0,98 Fenerbahçe Futbol 31,26 31,00 0,84 Kervan Gıda 12,40 12,30 0,81 Pegasus 69,60 69,10 0,72 Albaraka Türk 1,49 1,48 0,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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