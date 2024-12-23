Borsada Karışık Seyir: Dow Düştü, S&P ve Nasdaq Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsada Karışık Seyir: Dow Düştü, S&P ve Nasdaq Yükseldi

Noel öncesi borsa açılışı karışık seyrederken, Dow Jones azaldı, S&P ve Nasdaq arttı.

23.12.2024 18:16
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New York borsası, Noel tatili öncesi haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 42.800,49 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.940,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 19.641,05 puana çıktı.

ABD'de son verilerin enflasyonist baskılara dair endişeleri bir miktar hafifletmesi ve ülkede hükümetin kapanmasına neden olabilecek bütçe krizinin çözülmesi sonrası pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de geçen hafta açıklanan veriler, kişisel tüketim harcamalarının kasımda aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış kaydettiğini göstermişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artışla beklentilerin altında gerçekleşmişti.

Fed'in son toplantısından çıkan mesajlar doğrultusunda Bankanın gelecek yıl yapacağı faiz indirimlerinin büyüklüğü yatırımcılar tarafından değerlendirilmeye devam edilirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55 eşiğini aşarak 19 Aralık'ta ulaşılan yüzde 4,58'lik 7 aylık zirveye yaklaştı.

Öte yandan Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında büyük tartışmalara neden olan ve hükümetin kapanmasına saatler kala Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen geçici bütçe tasarısının Senato'dan geçmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmasıyla olası bir bütçe krizi hafta sonunda önlenmişti.

Analistler, Noel tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının salı günü erken kapanış yapacağını ve çarşamba günü kapalı olacağını belirterek, piyasalarda bu hafta işlem hacminin zayıf olmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsada Karışık Seyir: Dow Düştü, S&P ve Nasdaq Yükseldi - Son Dakika

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