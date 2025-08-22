Borsada Yükseliş Potansiyeli

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/MAHMUT ÇİL - Uzmanlar, borsada kısa ve orta vadede küresel risklerdeki azalma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimi patikasına bağlı olarak yükseliş potansiyelinin sürebileceğini kaydetti.

Küresel piyasalarda, ABD'nin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etkilerine yönelik soru işaretleri arasında yurt içi piyasalarda ekonomi yönetiminin attığı adımların pozitif yansımaları izleniyor.

Yurt içinde yürütülen dezenflasyon sürecinin olumlu şekilde ilerlemesinin yanı sıra Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ereceğine dair iyimserlikler ve Orta Doğu'daki tansiyonun yatışmasıyla jeopolitik risklerin azalması BIST 100 endeksindeki yükselişi destekledi.

Öte yandan TCMB'nin faiz indirim döngüsüne girmesi de yurt içi piyasalarda risk iştahının yükselmesine katkı verdi. TCMB'nin toplam rezervleri 176 milyar 510 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve üst üste iki haftada rekor kırdı.

Yıla 9.858,10 puandan başlayan BIST 100 endeksi, artan jeopolitik riskler ve tarife gelişmelerin etkisiyle 8.872,75 puana kadar geriledi. Küresel risklerin azalması ve yurt içinde yürütülen aktif ekonomi politikalarıyla bu seviyelerden yükselişe geçen endeks dün 11.334,48 puan seviyesine ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi ayrıca kapanış rekorunu da tazeleyerek 11.313,90 seviyesine taşıdı.

Endekste son rekor 18 Temmuz 2024'te 11.252,11 puanla kırılmıştı.

Yıllık ve arındırılmamış reel büyüme göreli güçlü seyrediyor

AA muhabirine konuyu değerlendiren İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci, ABD'de son dönemde para politikası ve tarifelerle ilgili hızlı haber akışına rağmen, genel olarak yatırım ortamının olumlu kalmaya devam ettiğini söyledi.

Şekerci, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının yurt içine de olumlu yansıdığına dikkati çekerek, "Son 1 ayda BIST 100'e göre turizm, tekstil, elektrik, metal eşya, ulaştırma, holding endeksleri daha iyi performans gösterdi. Bankacılık endeksi ise geride kalmıştı. Yıl başından bu yana ise ulaştırma, mali endeks, teknoloji ve turizm endeksleri BIST 100'ün kazancını aşan endeksler içinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde ekonomik aktivitede mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak güç kaybı öngörmekle birlikte, yıllık ve arındırılmamış reel büyümenin göreli güçlü seyrettiğini vurgulayan Şekerci, ikinci çeyrekte ticari araç, konut ve binek otomobil satışları hızlanmasını örnek gösterdi.

Şekerci, bu sene Türkiye ekonomisinin yüzde 3'ün hafif altında büyümesini beklediklerini belirtti.

Yılın ilk yarısında beklenmedik parasal sıkılaşmaya rağmen, ekonomik aktivitenin dirençli kaldığına vurgu yapan Şekerci, şöyle devam etti:

"Temmuz ayında yeniden faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası'nın parasal gevşemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Eylülde politika faizinin yüzde 40'a, ekimde yüzde 37,5 seviyesine ve aralıkta da yüzde 35'e inmesini bekliyoruz. Dolar/TL'nin 44 seviyesinin hafif üzerinde bu yılı bitirmesini bekliyoruz. 2026 hem enflasyonun düşmesi hem de faiz indirimlerinin devam etmesi açısından bir çeşit sınav yılı olacak."

Şekerci, yurt içinde öngörülemeyen oynaklıklar yaşanmazsa, baz senaryoda enflasyon momentumunun, sepet kur artışı ve TL varlıkların kısa vadeli getirileri karşılaştırmasında TL varlıkların cazip kalmaya devam edeceğini değerlendirdiklerinden bahseden Şekerci, "Dezenflasyon patikasına bağlı olarak, TL varlıklar içinde daha önceki mevduat ve kısa vadeli fonlar yerine, tahvil ve hisse senedini yoğun içeren fonlar ile Borsa İstanbul öne çıkmaya başlayabilir. 2026 yılsonunda politika faizi yüzde 25 seviyesine inebilir. Daha kısa vadede, yatırımcıların siyasi risklerle ilgili gündemi de yakından takip edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Faiz indirimlerine devam edileceği algısı piyasaları güçlü tutuyor

İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, endeksin 11.250 seviyesindeki direnci test ederek ve uzun bir zaman sonra hızlı yükseliş trendinin en üst seviyesini gördüğünü söyledi.

Özer, Merkez Bankasının faiz indirimlerine devam edeceği algısının piyasayı güçlü tutmaya devam ettiğini belirterek, "BIST 100 endeksinde ekonomideki toparlanma süreci sürdükçe, enflasyonun dezenflasyon sürecine doğru evrilmeye devam etmesi, yeni bir risk unsuru oluşmaması ve elbette faiz indirimlerinin gelmesi halinde nominal olarak yeni rekor seviyelerinin gelmesi sürpriz olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

3. çeyrek bilançolara yönelik beklentilerin de oldukça önemli olduğunu belirten Özer, 3. çeyreğin sonuna doğru gelen sektörel verilerin beklentilerin şekillenmesi açısından kıymetli olacağını söyledi.

Özer, son 1,5 yıldır seçici olmak gerekli söylemlerinin yeni hikayesi olan ve geride defter değerinin altında fiyatlanan şirketlerin zamanıdır söylemine evrilebileceğini belirterek, bunun biraz daha zamanı olduğunu söyledi.

Şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi hisse senetlerini daha cazip hale getirdi

Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Burak Pırlanta da borsadaki yükselişin arkasında birkaç temel faktörün öne çıktığını belirterek, ana tetikleyicinin son dönemde başlayan faiz indirim süreciyle birlikte risk iştahının yeniden artması olduğunu ifade etti.

Faizlerin aşağı yönlü hareket etmesinin hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların alternatif yatırım araçlarından ziyade borsaya yönelmesini sağladığını aktaran Pırlanta, "Şirket karlılıklarının henüz çok olumlu olmasa da beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi de hisse senetlerini daha cazip hale getirdi. Bunlara ek olarak, küresel tarafta risk iştahının yüksek seyretmesi de, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik ilginin artmasına katkı sundu." değerlendirmesini yaptı.

Pırlanta, bu yükselişin devam edip etmeyeceğini değerlendirirken, sadece mevcut ekonomik verileri değil, aynı zamanda politik ve jeopolitik gelişmeleri de dikkate almak gerektiğini vurguladı.

Özellikle yılın son çeyreğinde, ekonomik toparlanmanın faiz indirim süreciyle birlikte hız kazanması ve şirket karlarının destekleyici olması, endeksin daha yüksek seviyeleri test etmesini sağlayabileceğini ifade eden Pırlanta, kısa vadede borsadaki yükselişin ivmesini korumasını beklediklerini ve orta vadede ise, yurt içi politikaların istikrarı ve küresel risklerin sınırlı kalması halinde trendin devam etmesinin mümkün göründüğünü aktardı.