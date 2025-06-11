Borusan Grubu'ndan Çeşitlilik ve Eşitlik Adımı - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan Grubu'ndan Çeşitlilik ve Eşitlik Adımı

11.06.2025 13:35
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Borusan, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık modeliyle insan kaynakları süreçlerini entegre ediyor.

Borusan Grubu, "Borusan Eşittir" platformunda edindiği deneyimleri, "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (ÇEK)" yaklaşımı altında genişleterek kurum genelindeki tüm insan kaynakları ve iletişim süreçlerine entegre etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Borusan, diğer kurumlara öncülük eden ve 10 yılı aşkın süredir "Borusan Eşittir" platformu çatısı altında yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını, ÇEK yaklaşımıyla genişleterek kurumsal süreçlerine dahil ediyor.

Borusan Grubu, işe alımdan liderlik gelişimine, performans yönetiminden iç iletişime kadar birçok alanda kapsayıcılık odaklı uygulamaları "Borusan ÇEK" çatısı altında yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda holding, ilk aşamada Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politika Rehberi, İşe Alımda ÇEK ve İletişimde ÇEK rehberlerini hazırladı, "Ebeveyn ve Aile Rehberi"ni de ÇEK yaklaşımı doğrultusunda güncelledi.

Borusan, bu çalışmalarla adalet, şeffaflık ve fırsat eşitliği ilkelerini tüm grup şirketlerinde standart uygulamalar haline getirmeyi, bilinçli ve bilinçdışı ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası çerçevesinde güçlendirilmiş bir kurumsal ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

Tüm çalışanları kapsayan model oluşturuldu

Borusan ÇEK, holdingin değer modeli doğrultusunda, kurum kültürünü güçlendirme hedefiyle başlatılan çalışmalar kapsamında ve katılımcı bir yöntemle oluşturuldu.

Kurumsal kültür dönüşümü projesi olan BorusanX çatısı altındaki takımlarla yürütülen çalışmalar sonucunda, Borusan Eşittir'in ÇEK perspektifi üzerine odaklanılması kararlaştırıldı. Bu süreçte Borusan Eşittir Komitesi'nin katkılarıyla, kurumun çok sesli ve çok yönlü yapısını yansıtan rehber çalışmaları, Borusanlıların fikir ve önerileri doğrultusunda ortak akılla şekillendirildi.

Borusan'ın kamuoyuyla da paylaştığı ÇEK yaklaşımı, organizasyonel süreçleri kapsayan ve tüm çalışanlarla paydaşları içine alan sürdürülebilir bir model üzerine kuruluyor. İnsan kaynakları uygulamaları, çalışan esenliği ve iş-özel yaşam dengesi gibi alanlar da Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık yaklaşımıyla destekleniyor.

Borusan'ın Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politika Belgesi", kurum içinde "BİZ bilinci"ni güçlendirmeyi ve uzun vadeli ortak fayda yaratmayı hedefleyen bir anlayışla hazırlandı. Belge, somut, etkili ve erişilebilir kriterleriyle dikkati çekiyor.

Bu kapsamda, farklı cinsiyet, yaş, etnik köken, din, dil, eğitim geçmişi ve yaşam tarzlarına sahip bireylere eşit fırsatlar sunulması, işe alım süreçlerinin çeşitliliği destekleyecek şekilde geliştirilmesi, eğitim ve gelişim alanında adil erişim sağlanması öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca belge, güvenli ve erişilebilir bir çalışma ortamı oluşturulmasını, iş-yaşam dengesi uygulamalarının kapsayıcı biçimde hayata geçirilmesini, çalışan esenliğinin desteklenmesini ve bilinçdışı önyargılara karşı düzenli eğitimlerle farkındalığın artırılmasını içeriyor.

Tedarikçiler ve iş ortaklarıyla yürütülen süreçlerde de bu kriterlerin yaygınlaştırılması hedeflenirken, çalışanların toplumsal fayda sağlayan projelere katılımı teşvik ediliyor.

Borusan Grubu, 200 yıl ve ötesine ulaşan bir kurum olma vizyonuyla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı kurum kültürünün, çalışan ve paydaş ilişkilerinin yanı sıra uzun vadeli başarı ve sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyor. Bu bağlamda her bireyin kendini değerli, güvende ve özgür hissettiği, adaletin, erişilebilirliğin ve sürdürülebilirliğin bir arada olduğu kapsayıcı bir iş ortamını inşa etmeyi hedefliyor.

"Bu adımı, iş yapış biçimimizin merkezine taşıma vizyonumuzun somut ifadesi olarak atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verile Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan ÇEK'i hayata geçirme motivasyonları, kurum içindeki her sesin eşit değer gördüğü, yeteneklerin özgürce gelişebildiği kapsayıcı bir çalışma ortamının sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Ateş, "Bu adımı, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı yalnızca bir politika değil, iş yapış biçimimizin merkezine taşıma vizyonumuzun somut ifadesi olarak atıyoruz. Borusan Grubu olarak, geleceğe uzanan sürdürülebilir başarıyı, adalet, şeffaflık ve fırsat eşitliği ilkelerini kurum kültürümüzle bütünleştirerek inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Rehber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borusan Grubu'ndan Çeşitlilik ve Eşitlik Adımı - Son Dakika

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