Borusan Spor Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan Spor Festivali Coşkusu

Borusan, BSKFest'24'te 1600 çalışanı ve ailelerini sporla buluşturdu, 80. yıl coşkusu yaşandı.

16.09.2024 16:50
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Borusan, yaklaşık 1600 çalışanı ve yakınlarını bir araya getirdiği Borusan Spor Kulübü Festivali'nin (BSKFest'24) dördüncüsünü tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusanlılar, Bahar Country'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Borusan Spor Kulübü Festivali'nde (BSKFest'24) bir araya geldi.

Borusan Grubu'nun 80. yıldönümü coşkusunun da yaşandığı BSKFest'24'te Borusanlı çalışanlar ve yakınları çeşitli spor aktiviteleri, DJ ve canlı müzik performansları ile eğlence, spor ve hareket dolu bir gün yaşadı.

Festivalde "BSKileHareketSenOl" sloganıyla sporun her yaştan insana hitap eden yönü ön plana çıkarıldı. Çeşitli spor branşlarına yönelik etkinlikler, yarışmalar ve atölyelerle katılımcılar hem eğlendi hem de aktif bir gün geçirdiler. Jess Molho'nun sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, nefes terapisi, zumba, Kahoot! yarışmaları ve turnuvaları gibi birçok aktivite yer aldı. Özellikle çocuklar için tasarlanan atölyeler ve oyun alanları büyük ilgi gördü. Borusan Kocabıyık Vakfı'nın "Borusan Hikaye Evi" projesi ile Yuvam Dünya Çocuk Atölyesi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Festival kapsamında ayrıca, Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'nın yaşları 5-16 arasında değişen genç sporcuları ile ilham veren bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin konukları, neredeyse motor sporlarının içine doğan başarılı sporcular Zayn Sofuoğlu, Ayşe Çebi, Efe Ayhan ve Rüzgar Evci oldu.

Söyleşinin ardından yıl boyunca çeşitli yarışmalarda başarılı dereceler elde eden BSK Sporcularına Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık, Borusan Holding İnsan, İletişim, Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ve Borusan Spor Kulübü İcra Kurulu Üyesi Şükrü Karapınar tarafından plaketleri takdim edildi. Borusanlılar için organize edilen bu özel günde tüm katılımcılar, Karnaval radyo işbirliğiyle DJ Barthez eşliğinde eğlenirken, program Bengü'nün konseri ve sahne performansıyla sona erdi.

"Kulübümüz, 13 farklı branşta, 19 takımla kurumsal liglerde ve organizasyonlarda şirketimizi başarıyla temsil ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, 80 yılın heyecanını, sporun enerjisiyle bir araya getirdiklerini belirtti.

Ateş, 1944'ten bu yana yolculuklarında spor, sanat ve sürdürülebilirliğin hep yanlarında olduğunu aktararak, "Bugün, 80. yılımızda Borusan Spor Kulübü Festivali ile bu değerleri bir kez daha kutluyoruz. Grup olarak, her yıl büyüyen bir coşkuyla bir araya geldiğimiz festivalimizde, farklı jenerasyonları bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü bir kez daha deneyimliyoruz. Bu yılki festivalimizde, 80. yılımızın heyecanını yaşarken, sporcularımızın sene boyunca kazandığı başarıları da kutluyoruz. 80. yılımız 80 ödülle taçlandı. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Borusan Spor Kulübü İcra Kurulu Üyesi Şükrü Karapınar ise Borusan Spor Kulübü olarak 10. yaşlarını kutlarken, gruplarının 80. yılına yakışır bir şekilde bu yıl tam 80 ödüle layık görüldüklerini kaydetti.

Karapınar, sporcularının elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Kulübümüz, 13 farklı branşta, 19 takımla kurumsal liglerde ve organizasyonlarda şirketimizi başarıyla temsil ediyor. İstanbul ve Bursa'da faaliyet gösteren takımlarımızda, 225 erkek ve 125 kadın olmak üzere toplam 350 sporcumuz bulunuyor. Festivalimizin, herkesi spora daha fazla yer açmaya özendirmesini, düzenli spor yapmayı teşvik etmesini umuyoruz. Kapılarımız spor yapmak isteyen herkese açık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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