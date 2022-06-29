Boş ve atıl araziler Antep Fıstığı bahçelerine dönüyor - Son Dakika
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Boş ve atıl araziler Antep Fıstığı bahçelerine dönüyor

29.06.2022 15:16
Boş ve atıl araziler Antep Fıstığı bahçelerine dönüyor

Getirisinin yüksek ve talebinin fazla olması nedeniyle Türkiye'de yeşil altın olarak da anılan Antep fıstığı son zamanların gözde tarım ürünleri arasında yer almaya başladı.

Getirisinin yüksek ve talebinin fazla olması nedeniyle Türkiye'de yeşil altın olarak da anılan Antep fıstığı son zamanların gözde tarım ürünleri arasında yer almaya başladı. Türkiye'nin birçok ilinde tarıma yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, boş ve atıl vaziyetteki arazilerde profesyonel Antep fıstığı yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Manisa'da Antep fıstığı yatırımları bulunan Agrolidya Tarım Anonim Şirketi Ziraat Mühendisi Cumali Akkuş bu günlerde aşılama mevsimi olan Antep fıstığı için üreticilere açıklamalarda bulundu. Antep fıstığında yetiştiriciliğin anaç seçimi ile başladığını belirten Akkuş, "Birincisi ülkemizde eskiden beri en çok kullanılan halk arasında Menengiç, Çitlenbik, Buttum olarak adlandırılan Pistacia Atlantica ve Pistacia Vera çeşitleridir. Özellikle Güney Doğu da yıllardan beri üretimi yapılan Fıstığın anaçları bu çeşitlerdir. Bu çeşitler susuzluğa çok dayanıklı, çok üzün ömürlü olmakla birlikte doku kültürü anaçlara göre daha geç verime yatmaktadır. Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan ama Amerika ve İspanya gibi ülkelerde 1990'lı yıllardan beri kullanılan diğer bir anaç olan UCB1 anacı çok daha erken aşıya gelir ve ilk hasat 4. yılda rahatlıkla alınabilmektedir. 2022 yılı mart ayında Manisa Gördes'te dikimini yaptığımız bahçemizde şu an Tekin çeşidine aşı yapmaktayız. Tekin çeşidini seçmekteki sebebimiz, Son yıllarda yaygınlaşan bir çeşit, tat ve aroma olarak çok güzel, büyüklük olarak da oldukça iri bir çeşit" dedi.

Manisa'da fıstık üretimi artıyor

Manisa genelinde fıstık üretiminin her geçen gün arttığını belirten Cumali Akkuş, "2023 yılı sonuna kadar 1000 dekarın üzerinde bir fıstık bahçesine sahip olacağız. Şuan aşılamayı sadece kurulu bahçelerde değil, bölgedeki çiftçilerinde gelişimleri gözlemlemesi açısından hem Gördes'te arazilerimizin etrafındaki doğal ortamda yetişen Çitlembikleri hem de fidanlığımızın bulunduğu Akhisar Başlamış köyünde de yine Çitlembiklere Tekin çeşidini tozlayıcısı ile birlikte aşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 2021 üretim döneminde 3,66 milyon dekar alanda Antep fıstığı üretimi gerçekleştiği öğrenilirken, Antep fıstığı üretim alanında yüzde 38,5'lik paya sahip olan Şanlıurfa, 1,41 milyon dekar alan ile en fazla üretim alanına sahip il konumunda bulunuyor. Şanlıurfa'yı 1,39 milyon dekar ile Gaziantep ve 285 bin dekar ile Siirt takip ediyor. Adıyaman, Batman, Mardin, Kahramanmaraş ve Manisa gibi iller ise son yıllarda kurulan bahçelerle üretimini her geçen yıl artırmaya devam ediyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boş ve atıl araziler Antep Fıstığı bahçelerine dönüyor - Son Dakika

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