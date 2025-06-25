Boycat ile Etik Tüketim ve Filistin'e Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Boycat ile Etik Tüketim ve Filistin'e Destek

Boycat ile Etik Tüketim ve Filistin\'e Destek
25.06.2025 11:56
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Adil Abbuthalha, Boycat uygulamasıyla etik tüketim ve Filistin'e destek için alternatif ürünler sunacak.

Dünya genelinde kullanıcılara Filistin'e bireysel katkı sağlamanın bir yolunu sunmak üzere etik tüketim uygulaması Boycat'i kuran Adil Abbuthalha, uygulamasının ikinci aşamasında boykot ürünlerine alternatif sunan bir ekosistem oluşturmayı ve küresel bir etik ekonomi hedefliyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Muslim Tech Fest'te AA muhabirine açıklamalarda bulunan Abbuthalha, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından Boycat'in bireysel bir proje olarak insanların boykot etmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak ve Filistin'e destek sağlamak için başladığını dile getirdi.

Abbuthalha, platformun şu anda dünya çapında 2,5 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu bildirdi.

"Boycat'in ilk adımı tüketicilere boykot ürünleri ve markalarına ilişkin bilgi sağlamaktı." diyen Abbuthalha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonraki adım ise alternatif ekosistem. Bu aşamada boykot ürünlere alternatifler sunmayı, bu alternatifleri öne çıkarmayı ve milyonlarca kişiye ulaşmayı istiyoruz ve önümüzdeki yıl içinde bunu tamamlamayı hedefliyoruz. Çünkü neyin yerine neyi kullanabileceğini bilirsen, diğerinden kaçınmak daha kolay, özellikle bu alternatif ürünü kendi topluluğumuz yapmışsa. Bu nedenle kendi sistemimizi kurmak için bu yapıyı büyütmeliyiz çünkü başka sistemlere bağımlı olmak zorunda değiliz.

Geçtiğimiz yılda 30 ülkeyi ziyaret ettim, çünkü hakim sistemlerin dışında kendine yeten bir ekonomik altyapı kurmak hayalim. Bu açıdan, küresel çapta farklı ülkelerden 40-50 Müslüman toplulukla bağlantım var. Yapmam gereken tek şey onları birbirine bağlamak, sahip oldukları yerel ürünleri göstermek ve sonra da aralarındaki dağıtım kanallarını birleştirmek."

"Müslümanlar etik tüketimin öncüsü olmalı"

Abbuthalha, amacının sosyal etki yaratmak, önce Filistin'e yardım etmek ve ardından Bosna Hersek, Sudan ve Uygur Türkleri gibi farklı topluluklar için de fayda sağlamak olduğunu dile getirerek, "Tabii amacım sadece Müslümanlara özel bir ürün oluşturmak değil. Zaten yeterince böyle ürün var. Biz Müslümanlar olarak ürünler üretmeliyiz ve bu da insanlığa yönelik ürünler üretmek anlamına geliyor. Bu açıdan, İslamiyet ve öğretilerimizle oluşturduğumuz ürünler, herkes için geçerli." dedi.

Müslümanların etik tüketimin öncüsü olması gerektiğinin altını çizen Abbuthalha, küresel bir etik ekonomi hedeflediğini ve bunun sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve hayvan zulmüne karşı adımlar dahil birçok alanı kapsaması gerektiğini belirtti.

"İsrail, şirketi satın alarak kapatmak için dört teklif mektubu gönderdi"

Abbuthalha, Boycat'i oluştururken ve platformun uluslararası çapta görünürlük kazanmasının ardından yaşadığı ilginç olayları da aktardı.

Platformu kurarken işten çıkarıldığını dile getiren Abbuthalha, "Geçtiğimiz şubat ayında İsrail, 150 milyon dolarlık bir fon başlattı ve şirketimizi satın alıp kapatmak için dört teklif mektubu gönderdi. 12 milyon dolarlık teklif aldık ve bu teklif kapsamında 2 yıl Tel Aviv'de yaşamam da isteniyordu. Reddettim. Uygulamayı önce dışarıdan kapatmaya çalıştılar, sonra içeriden. Neredeyse her hafta ölüm tehdidi alıyorum." diye konuştu.

Abbuthalha, Müslümanların uygulamaya destek vermek istediğini ancak destek verirlerse işlerini kaybetmekten korktuğunu söyledi.

7 Ekim'in ne kadar üzücü olsa da insanların bir şeyler inşa etmesine ve bu konuları konuşmasına yol açan bir katalizör olduğunu ifade eden Abbuthalha, "Bu sadece bir başlangıç. Bireyden topluluğa, topluluktan altyapıya alternatifleri üreterek ilerliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Filistin, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boycat ile Etik Tüketim ve Filistin'e Destek - Son Dakika

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