Boyner'den 'Pembe Top Sahada' Projesine Destek

Ekonomi

Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesine bu yıl yedinci kez destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle öne çıkan Boyner, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında ekim ayı boyunca "Pembe Top Sahada" projesi aracılığıyla kadınları erken teşhisin önemine dair bilinçlenmeye davet ediyor.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü işbirliğiyle bu yıl 11. kez hayata geçirilen ve meme kanseri farkındalığının simgesi haline gelen "Pembe Top Sahada" projesi, Boyner'in desteğiyle daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Proje, meme kanseriyle mücadelede erken teşhisin hayati önemini vurgularken, kadınları bu konuda bilinçlendirmeyi ve erken teşhis için harekete geçmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in Olimpiakos ile karşılaştığı Turkish Airlines EuroLeague maçında Çağla Şikel'in atışıyla 11. kez sahaya inen Pembe Top, ekim ayı boyunca meme kanseriyle mücadele için sahada olmaya devam edecek.