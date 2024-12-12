Boyner Grup'tan Mağazacılar Günü Kutlaması

Ekonomi

Boyner Grup, 2012'de başlattığı 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü "Süper Kahramanlar Aramızda" temasıyla kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup mağazalarında çalışanlara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Boyner Gruba bağlı mağazalarda kullanıcılara sundukların emek, özveri ve eşsiz deneyim sayesinde, sektörde bir adım önde olmaya, güven inşa etmeye ve değer yaratmaya devam ettiklerini ifade etti.

Boyner Grup çatısı altında 6 grup şirketi ve 8 binden fazla çalışanıyla Türkiye'de mağazacılığın tanımını değiştirdiklerini söyleyen Boyner, şunları kaydetti:

"Mağazacılık, özveri ve emekle hayat bulan bir meslek. Bugün, mağazalar yalnızca ürünlerin sergilendiği alanlar olmaktan çıkarak, birer buluşma noktası, bir yaşam tarzının yansıması haline geldi. İşimizin geleceğini şekillendiren ve her gün müşterilerimize içten bir karşılama ile samimiyet sunan ekibimizin gücü, bu dönüşümün en önemli kaynağı. Yeniliklerle dolu bir geleceği birlikte inşa ediyor ve müşterilerimize sadece alışveriş değil, unutulmaz anılar da sunmayı hedefliyoruz. Bu yüzden başarı hikayemizin her adımında emeği olanlara teşekkür ediyor, bu zor mesleği layıkıyla yerine getiren tüm mağaza çalışanlarını da yürekten kutluyorum."