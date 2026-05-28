Bozcaada Bayramda Dolup Taştı

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin gözdesi oldu.

Kurban Bayramı'nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler, Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'ya akın etti. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, tatilcilerin ilgisini çekerek konaklama tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasını sağladı. Bozcaada'daki konaklama tesislerindeki yüzde 100 doluluk oranı adadaki işletmeciler ve esnafın da yüzünü güldürdü.

Tatilciler, sıcak yaz günlerinde serinlemek için adanın koylarında ve plajlarında denize girme fırsatı buldu. Adayı süsleyen güzel sokaklarda dolaşan tatilciler, adanın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için fotoğraf çekti. Akşamları ise Polente Burnu'nda gün batımını izlemek için buluşan tatilciler, romantik ve huzurlu anlar yaşadı. Bozcaada'nın meşhur restoranlarında ise tatilciler, adanın yöresel lezzetlerini deneyerek keyifli anlar geçirdi. Eşsiz lezzetlerin tadına bakmak için restoranlara akın eden tatilciler, adanın gastronomik zenginliklerini keşfetti.

Geyikli-Bozcaada hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, yoğunluk nedeniyle ek feribot seferleri düzenleyerek ulaşımın aksamaması için önlem aldı. Bu sayede tatilciler, adaya rahatlıkla ulaşım sağlayarak keyifli bir tatil geçirdi. Yoğun talep sayesinde ekonomik anlamda da hareketlilik yaşandı ve adanın turizm sektörü canlandı. Bozcaada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ziyaretçi akınına uğrayarak tatilcilerin unutulmaz hatıralar biriktirmesine ve adanın güzelliklerini keşfetmesine imkan sağladı.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furıncı, bayram yoğunluğunun beklentilerin üzerine çıktığını belirterek, "Bayramda doluluk oranımız oldukça yoğun. Bayramdan 2-3 gün öncesine kadar yüzde 70-80'ler civarındaydık. Ancak dünyaca ünlü National Geographic'in Bozcaada'yı yemek yenilecek ve ziyaret edilecek en güzel 15 yer arasında göstermesiyle birlikte ilgi daha da arttı. Düne kadar yüzde 90'lara varan doluluk oranı bayramın birinci günü itibarıyla yüzde 100 doluluk oranına yaklaşıyor. Adaya gelmek isteyenler varsa rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ederim. Ada gayet güzel, hava güzel, insanlar denize giriyor, mutlular, çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Misafirlerimize Bozcaada'yı tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Restoran işletmecisi Zeki Ayaşlıgil adadaki hareketliliğin esnafa da olumlu yansıdığını ifade ederek, "Tatil çok güzel geçiyor. Bozcaada'da yüzde 100 doluluk var diyebilirim. Misafirlerimiz adaya akın akın geldi. Restoranlar ve oteller dolu dolu geçiyor. Ayrıca gastronomi ilçesi seçildiğimiz için de Bozcaada olarak çok şanslıyız. Herkes Bozcaada'nın lezzetlerini tatmaya geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bayramda da bekleriz" diye konuştu.

Kafe ve pastane işletmecisi Cemil Günday da yoğunluğun her geçen gün arttığını belirterek, "Bayram güzel başladı. Doluluk oranı yavaş yavaş artıyor. Yarından sonra tam kapasiteye ulaşacağımızı düşünüyorum. Hava da güzel. Gelen misafirlerimize güzel bir tatil diliyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE