Bozcaada'daki Zeytin 360 Festivali sona erdi, adada ilk kez portatif sıkım yapıldı - Son Dakika
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Bozcaada'daki Zeytin 360 Festivali sona erdi, adada ilk kez portatif sıkım yapıldı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen Zeytin 360 Uluslararası Zeytin Zirvesi ve Hasat Festivali sona erdi. Festival kapsamında ilk kez kendi yürür makinelerle hasat yapılırken, toplanan zeytinler portatif makinelerle anında sıkılarak sezonun taze zeytinyağı tadıldı.

ÇANAKKALE (AA) — Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Kuzey Ege'nin zeytin ve zeytinyağı kültürünü geleceğe taşımak ve sektörel paydaşları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Zeytin 360 Uluslararası Zeytin Zirvesi ve Hasat Festivali" sona erdi.

Bozcaada, Ezine ve Geyikli coğrafyasında gerçekleştirilen organizasyonda bilimsel panellerden uygulamalı hasat deneyimlerine, teknolojik gösterilerden tadım eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunuldu.

Ziraat mühendisi Murat Küçükçakır moderatörlüğünde düzenlenen panellerde modern zeytincilik, makineli hasat uygulamaları, iklime uyum stratejileri ve akıllı tarım teknolojileri ele alındı. Festival kapsamında katılımcılar, kendi yürür makinelerle yapılan hasat demonstrasyonunu yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Festivalin en dikkat çekici etkinliği ise Bozcaada toplanan zeytinlerin portatif makinelerle anında sıkılması oldu. Elde edilen sezonun taze zeytinyağının tadımı protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından yapıldı.

Dr. Abidin Tatlı eşliğinde duyusal analiz ve profesyonel tadım eğitimlerinin yanı sıra zeytinyağlı yüz yogası, zeytin çayı atölyeleri ve müzikli traktör konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.

Bozcaada Kaymakamı Oğuzhan Altunay, ilçenin sadece turizm ve bağcılıkla değil, aynı zamanda tarımsal mirasıyla da öne çıktığını belirterek, "Tabii ki biz Bozcaada'da yaşıyoruz. Burası hem bölgenin hem ülkemizin eşsiz topraklarından bir alan. Biz Bozcaada'da bağımızla, turizmimizle meşhuruz. Bunun için çalışmalarımızı arttırarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Sadece turizmle anılmak istemiyoruz; geçmiş nesillerden kalan bu mirası gelecek nesillere aktarmak için Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok kıymetli teşkilatı vasıtasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Boztepe ise son yıllarda adada zeytinciliğin hızla geliştiğine dikkati çekerek, "Son yıllarda zeytinciliğin de adada giderek geliştiğini görüyoruz. Zeytin ağaçlarının sayısı artıyor. Üreticilerin zeytine daha fazla emek verdiği görülüyor. Her yıl daha da büyüyen bu festivalle zeytinciliğin Bozcaada'daki yerinin her güçlendiğinin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ise kentin zeytin kültürüyle olan bağını vurgulayarak, "Bizler zeytini sonradan tanımış bir coğrafya ve bir toplum değiliz. Biz zeytinin kültür oluşturduğu bir coğrafyanın insanlarıyız. Çanakkale'nin zenginliği de tam da burada ortaya çıkıyor. Bir tarafta Marmara, bir tarafta Ege Denizi, Kazdağları'ndan Bozcaada ve Gökçeada'ya uzanan farklı mikroklimalar, toprak yapıları ve üretim kültürleri bütün bunlar Çanakkale tarımına ve zeytinimize son derece özgün karakter ve kalite kazandırmaktadır." diye konuştu.

Festivalin organizatörü ve zeytin üreticisi Mustafa Saraç, etkinliğin uluslararası bir boyuta ulaştığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan 7 sene önce eşim İlayda hanımın adada 10-15 kişiyi davet edip hasadın bereketini birlikte yaşayalım diye başlattığı bu organizasyon, bugün İspanya'dan bile katılımcıların olduğu güzel bir festivale dönüştü. Şu anda 'Zeytin 360' olarak, zeytin bahçesinin kurulumundan hasadına, sıkımından markalaşmaya kadar her anlamda farkındalık oluşturuyoruz. Önceki senelerden farklı olarak bu sene insanlar kendi hasat ettikleri zeytinleri hemen anında sıktırıp taze bir şekilde ilk defa tatma imkanı buluyor."

Festival koordinatörü ziraat mühendisi Murat Küçükçakır da organizasyonun teknik detaylarına değinerek, "Bozcaada'da düzenlenmiş olan 7. Zeytin Hasat Festivali'ndeyiz. Bu hasat festivali kapsamında ilk defa büyük, kendi yürür biçerdöver gibi çalışan makinelerle hasat yaptık. Arkasından da adada ilk defa portatif makine ile zeytinyağı sıkımı gerçekleştiriyoruz. Katılımcılar sezonun ilk yağını bizimle birlikte tatmak için heyecanla bekliyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bozcaada'daki Zeytin 360 Festivali sona erdi, adada ilk kez portatif sıkım yapıldı - Son Dakika

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