Bozkır Süt Üreticilerine Kamyon Desteği

Konya'nın Bozkır ilçesinde süt üreticileri süt taşımacılığında kullanılmak üzere süt tanklı kamyon almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Ekonomik Yatırım Programı çerçevesinde, Bozkır Süt Üreticileri Birliği süt taşımacılığında kullanılmak üzere süt tanklı kamyon almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde sağlanan destek için Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ve Bozkır Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Keleş arasında hibe sözleşmesi imzalandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, "Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır Süt Üreticileri Birliği'miz süt tanklı kamyon desteği almaya hak kazandı. Bu desteğin başta birlik üyelerimize ve bölge hayvancılığına hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Alınan süt tanklı kamyon sayesinde bölgedeki süt üreticilerinin ürünlerini daha hijyenik ve güvenli bir şekilde taşıyabilmesi hedefleniyor. - KONYA