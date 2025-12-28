Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

Haberin Videosunu İzleyin
28.12.2025 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu
Haber Videosu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde deniz olmamasına rağmen balık üretiliyor. Bozkırın ortasında üretilen balıklar yurt dışı pazarına gönderiliyor.

Denizi olmamasına rağmen Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yetiştirilen alabalıklar, yurt dışı pazarına gönderiliyor.

Çekerek Barajı'nda bozkırın ortasında üretilen balıklar, Karadeniz'de büyütülerek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

"BİRÇOK ÜLKEYE BUNUN İHRACATINI YAPIYORUZ"

Balıkların sevkiyat sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten nakliyeci Ali Kurt, canlı balık taşımacılığının hassasiyetine dikkat çekti. Kurt, "Yavru halde aldığımız balıkları ve kafeslerimize, sistemlerimize aktarıp mayıs ayında hasatını yapıyoruz. Birçok ülkeye bunun ihracatını yapıyoruz. Biz 45 gündür, 2 aydır yapıyoruz bu çalışmaları. Buradan aldığımız balık hızlı bir şekilde sağlıklı olması için işte oksijen tüplerimizle beraber 4-5 saat içinde yerine yetiştirmek zorundayız" dedi.

Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

"GÖNDERDİĞİMİZ BALIKLAR RUSYA VE JAPONYA'YA GİDECEK"

2015 yılından bu yana Çekerek Barajı'nda üretim yaptıklarını ifade eden üretici Adnan Yılmaz ise, denizi olmayan bir şehirden balık ihracatı yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, "Ağırlığımız daha çok bizim gökkuşağı alabalık. Yetiştirdiğimiz balıklarımızı gördüğünüz gibi Karadeniz'de somon adayı olarak gönderiyoruz. Karadeniz'de somon olarak yetişen balıklarımız oradan Avrupa ülkelerine gidiyor. Şu anki gönderdiğimiz balıklar Rusya ve Japonya'ya gidecek Allah izni verirse" diye konuştu.

Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

"ŞU AN 200 TON CİVARINDA SEVKİYAT GÖNDERİYORUZ"

Üretim süreci ve hedeflerinden de bahseden Yılmaz, "Mart ayında başlıyor bizim buradaki serüvenimiz. Mart ayında yavru olarak getirdiğimiz balıkları 300 ve 600 gram arasında canlı olarak şu an sevkiyatlarını yapıyoruz. Bizim kotamız yılda 225 ton. Biz şu an 200 ton civarında sevkiyat gönderiyoruz. İnşallah hedefimiz daha büyük. Tabii bize bazı imkanların da devletimiz tarafından verilmesi lazım. Eğer bu imkanlar verilirse biz daha çok üretim yapıp istihdama ve üretime katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

Denizi olmayan Yozgat'ta bozkırın ortasında başlayan balık yetiştiriciliği serüveni, bugün yurt dışı pazarlarına uzanarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA

İhracat, Japonya, Ekonomi, Rusya, Tarım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikkat çeken ziyaret Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Denizli’de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
DMM’den “MHRS randevusu iptaline para cezası“ iddialarına yanıt DMM'den "MHRS randevusu iptaline para cezası" iddialarına yanıt
Duruşma bitti kavga bitmedi Birbirlerine girdiler Duruşma bitti kavga bitmedi! Birbirlerine girdiler
Sobaya mazot dökünce bomba gibi patladı: Genç çırak yaralı Sobaya mazot dökünce bomba gibi patladı: Genç çırak yaralı
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor
Sanal medyada tetikçi ilanı verdi, gözaltına alındı Sanal medyada tetikçi ilanı verdi, gözaltına alındı
Suriye’nin Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu Suriye'nin Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu
Lüksemburg Büyükelçiliği’ne yeni isim Lüksemburg Büyükelçiliği'ne yeni isim
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 kişi için tutuklama talebi İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 kişi için tutuklama talebi
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı İstanbul’un yanı başında kar başladı 38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

23:16
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
22:31
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen’den açıklama geldi
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
22:05
Trabzonspor, Oğuz Aydın için Fenerbahçe’ye ilk teklifini yaptı
Trabzonspor, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye ilk teklifini yaptı
21:55
Serbest bırakılan Sercan Yaşar’dan “Mehmet Akif Ersoy“ açıklaması
Serbest bırakılan Sercan Yaşar'dan "Mehmet Akif Ersoy" açıklaması
21:25
Futbolda şike kumpası soruşturmasında 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Türk futbolunu korumak zorundaydık
Futbolda şike kumpası soruşturmasında 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Türk futbolunu korumak zorundaydık
20:59
Bakanlık gün verip uyardı 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
20:49
Esenyurt’ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada
Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada
20:43
Dünyaevine giren Samet Akaydin’ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı
Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı
20:26
Yardım bahanesiyle girdi, duvarlara rezil yazılar yazdı
Yardım bahanesiyle girdi, duvarlara rezil yazılar yazdı
20:16
İsrail bayraklı kıyafet giydi Nedeni de skandal
İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal
19:50
Sercan Yaşar, itirafçı olduğu iddialarını yalanladı
Sercan Yaşar, itirafçı olduğu iddialarını yalanladı
19:39
Ela Rumeysa Cebeci’nin spiker kardeşinden açıklama var Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2025 02:17:58. #7.11#
SON DAKİKA: Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.