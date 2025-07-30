Bozüyük'te Yeni Tesis Açılışı - Son Dakika
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Ekonomi

Bozüyük'te Yeni Tesis Açılışı

Bozüyük\'te Yeni Tesis Açılışı
30.07.2025 17:20
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TCK by Kıraç A.Ş. yeni üretim tesisiyle bölge ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

Önceki gün Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 milyar 350 milyon TL'yi aşan yatırımla yeni üretim tesisini hizmete açan TCK by Kıraç A.Ş., kamu ve özel sektör temsilcilerini ağırlamaya devam ediyor.

Ziyaret kapsamında; Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bozüyük Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, Bozüyük OSB Müdürü Cemal Geren, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Kamil Poyraz, CHP İl Genel Meclis Üyeleri Naci Öney ve Tolga Seçen, fabrikanın üretim altyapısını yerinde inceledi.

Şirket Genel Müdürü Serkan Malçok'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, protokol üyelerine fabrikanın üretim süreçleri, enerji verimliliği yatırımları ve ihracat projeksiyonu hakkında bilgi verildi.

Yerli üretim, sürdürülebilir sanayi ve ihracat odaklı üretim anlayışıyla dikkat çeken tesis, "sıfır atık, yeşil üretim ve dijital izlenebilirlik" altyapısıyla bölge ekonomisine, istihdama ve sanayi ekosistemine önemli katkılar sunmayı hedefliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İhracat, Bozüyük, bilecik, Ekonomi, Güncel, Tck, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bozüyük'te Yeni Tesis Açılışı - Son Dakika

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