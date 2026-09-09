Brent petrol 100 doları aştı, ABD borsası geriledi, Dow 52.380 puana indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brent petrol 100 doları aştı, ABD borsası geriledi, Dow 52.380 puana indi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,77 azalarak 52.380,66 puana, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de kayıplarla kapandı.

NEW New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,77 azalarak 52.380,66 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 azalışla 7.636,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 26.253,34 puana geriledi.

Geçen ay piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyuran ABD Hazine Bakanlığı, yarın 6 milyar dolara kadar 10 ila 20 yıl vadeli tahvili geri alacağını açıkladı.

Hazinenin bu açıklaması sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,86'ya yaklaşarak Kasım 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkenin 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 5,31'e kadar yükseldi.

Jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etti. ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla enerji arzında daha fazla aksama yaşanabileceğine dair artan endişeler, Brent petrol fiyatını temmuzdan bu yana ilk kez 100 doların üzerine taşıdı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.15 itibarıyla yüzde 3,8 artarak 101,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 4,1 artışla 96,85 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artması, enflasyonun kalıcılığına ilişkin korkuları körükledi. Analistler, yatırımcıların bu hafta yayımlanacak enflasyon verilerini beklediğine işaret ederek, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği para politikası kararına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Dow Jones, New York, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrol 100 doları aştı, ABD borsası geriledi, Dow 52.380 puana indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

23:56
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
23:45
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü! Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
23:03
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
22:43
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 01:21:44. #7.13#
SON DAKİKA: Brent petrol 100 doları aştı, ABD borsası geriledi, Dow 52.380 puana indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement