Brent Petrol Fiyatı %1,8 D düştü - Son Dakika
Brent Petrol Fiyatı %1,8 D düştü

20.03.2026 09:15
Brent petrol varil fiyatı, 107,68 dolara gerileyerek dalgalı seyrini sürdürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 1,8 azalarak 107,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 119,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,65 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,8 azalarak 107,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gevşemede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönündeki açıklamaları etkili oldu.

Ayrıca Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek." ifadesini kullandı.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdiler.

Enerji altyapılarına saldırılar

Hafta boyunca petrol fiyatları İran'ın güneyinde, Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı sonrası dalgalı seyrini sürdürdü.

Ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları üstlenen İsrail, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğal gaz tesislerine saldırı gerçekleştirdi.

Ayrıca Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının ise enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi.

Kuveyt Petrol Şirketi Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 108,20 doların direnç, 105,10 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı %1,8 D düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı %1,8 D düştü - Son Dakika
