Brent Petrol Fiyatı 65,79 Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 65,79 Dolar

18.08.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, Trump ve Putin'in görüşmeleri sonrası 65,79 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,79 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,77 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 65,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,39 dolardan işlem gördü.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik yapılan görüşmenin ardından verilen olumlu sinyaller, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Trump, görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti. Putin ise Trump ile vardıkları anlayışın hedefe ulaşma ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umduğunu söyledi.

Trump bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Analistler, piyasalarda söz konusu görüşmelerden sonuç alınamayabileceğine dair beklentilerin hakim olduğunu ifade ederken, sonuç alınması durumunda ise piyasalara daha fazla Rus petrolü tedarikinin fiyatları aşağı yönlü baskılayabileceğini tahmin ediyor.

Rus petrolünün başlıca ithalatçılarını hedef alan ikincil yaptırımlara yönelik ise Trump'ın, özellikle Çin'e yönelik, henüz adım atmayı planlamadığı belirtiliyor.

Yatırımcılar ayrıca, 21 Ağustos'ta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyalleri takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 72,17 doların direnç, 64,37 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 65,79 Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:04:23. #7.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı 65,79 Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.