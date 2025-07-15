Brent Petrol Fiyatı 68,71 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 68,71 Dolar

15.07.2025 10:40
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Brent petrolün varil fiyatı, jeopolitik risklerle birlikte 68,71 dolara geriledi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,71 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 69,21 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 68,71 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,39 dolardan alıcı buldu.

Petrolde artan jeopolitik riskler ile arz-talep dengesine ilişkin yoğun haber akışı fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları da piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor.

Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmanın 50 gün içinde sağlanmaması halinde Rusya'ya yüzde 100 ikincil gümrük vergileri uygulayacağını söyledi.

Öte yandan, İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ı Hamas ile ateşkes anlaşması için kendisine bir hafta daha süre vermeye ikna ettiğini öne sürdü.

Uzmanlar, bu yılın başından itibaren petrol piyasalarının, Trump'ın ticaret politikalarına ve OPEC+ ülkelerinin üretimi artırmasına rağmen güçlü kalmayı başardığını belirtiyor.

Suudi Arabistan petrol üretimini artırırken, dünya genelinde petrole olan talebin azalmaya başladığı sinyallerinin bu dayanıklılığı test edeceği görüşü savunuluyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,3 doların direnç, 62,72 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 68,71 Dolar - Son Dakika

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