Brent Petrol Fiyatı 76,83 Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 76,83 Dolar

Brent petrol varil fiyatı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Çin'in teşvik beklentileriyle artışta.

10.10.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artarak 76,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,54 dolardan alıcı buldu.

Fiyat artışında, Orta Doğu'da İsrail, Hamas ve Hizbullah arasında devam eden çatışmanın geniş alana yayılabileceği endişesi ve dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandırmak adına yeni teşvikler açıklanacağı beklentisi etkili oluyor.

Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş tehlikesiyle petrol arzında aksama yaşanabileceği endişesi fiyat artışını destekliyor.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği 2 hava saldırısında, aralarında 5 sağlık görevlisinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışma 8 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Birçok ülke ise saldırılar sebebiyle Lübnan'a özel seferler düzenleyerek vatandaşlarını tahliye ediyor.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail'in, Suriye'nin Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlediği iddia edildi. Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 sivil araç ile bir evi hedef aldığı saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, piyasalar, dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandıracak yeni teşviklerin petrol talebini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade ediyor. Hükümetin ülke ekonomisini desteklemek adına hafta sonu daha fazla mali teşvik planı açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,13 ile 80,94 dolar aralığının direnç, 75,32 ile 72,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Brent Petrol, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 76,83 Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
10:26 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam Merih Demiral’dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:12:16. #1.12#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı 76,83 Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.