Brent Petrol Fiyatı 85,30 Dolar - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı 85,30 Dolar

15.07.2026 10:03
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Brent petrol varil fiyatı 85,30 dolara yükseldi; Trump'ın İran açıklamaları etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 85,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 87,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,73 dolar seviyesinde tamamladı. Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 artarak 85,30 dolar oldu.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,66 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarına yönelik açıklamaları etkili oldu.

Trump, Fox News'e, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu değerlendirdi. İran'ı "çok sert vurduklarını" belirten Trump, "Kıyı boyunca, sahil şeridi boyunca sahip oldukları her şeyi vuruyoruz." ifadesini kullandı. Trump, "Bu gece onlara çok sert vuracağız. Yarın gece de onlara çok sert vuracağız. Ondan sonraki gece de onlara çok sert vuracağız. Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini, tüm köprülerini yıkacağız." dedi.

Donald Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerden almayı planladığı yüzde 20'lik geçiş ücretinin yerine çeşitli Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşması yapacaklarını duyurdu.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın ortadan kalktığını söyledi.

Analistler, fiziki petrol arzının şimdilik yeterli olduğunu ancak Hürmüz Boğazı'nda gerilimin tırmanması veya İran'ın enerji ihracatına yönelik yeni yaptırımların petrol fiyatlarına ilave risk primi ekleyebileceğini belirtiyor.

Enerji altyapısının hedef alınması halinde Brent petrolünün yeniden 100 dolar seviyesine yaklaşabileceği, buna karşın diplomatik çözümün boğazın yeniden açılmasını sağlayarak fiyatları 75-80 dolar bandına çekebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 564 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stoklarda 2 milyon 700 bin varillik düşüş yaşanacağı yönündeydi.

ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 84,82 doların destek, 85,94 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. ???????

Kaynak: AA

Brent Petrol, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 85,30 Dolar - Son Dakika

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