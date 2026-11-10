Brent petrol fiyatı ABD-İran geriliminin azalacağı beklentisiyle 90 doların altına indi

Brent petrol fiyatı ABD-İran geriliminin azalacağı beklentisiyle 90 doların altına indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD ile İran arasındaki gerilimin azalacağına yönelik beklenti, Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatını 90 doların altına geriletti. Böylece ocak vadeli Brent varil fiyatı 90 dolar seviyesinin altına inmiş oldu.
Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalacağına yönelik beklentinin etkisiyle 90 doların altına geriledi
Kaynak: AA
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